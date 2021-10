Meteo, arriva l’autunno: freddo e neve sull’Italia, ecco quali saranno le Regioni più colpite

Un vortice di aria fredda è in arrivo sull’Italia e porterà la prossima settimana un considerevole abbassamento delle temperature e neve anche a basse quote. Un vortice ciclonico alimentato da fredde correnti di origine artica darà vita ad un’ulteriore fase instabile su alcune regioni.La settimana si aprirà all’insegna dell’instabilità sul versante adriatico e sulle regioni del Sud dove saranno possibili dei rovesci di pioggia alternati a qualche pausa asciutta, poi da martedì pian piano su tutta l’Italia arriverà il freddo. Dalle regioni scandinave, dopo aver attraversato l’Europa, al Nord arriveranno i venti di Bora che scivoleranno per tutto il Mediterraneo dando origine a un ciclone.Le temperature nei prossimi giorni si abbasseranno di 7-8 gradi e il rischio e quello di forti rovesci e nubifragi su alcune regioni. L’allerta resta alta su Sicilia, Lucania, Calabria e Campania ma anche sul medio-alto Adriatico tra Marche e Abruzzo, Puglia e Molise. Sulle Alpi e sulla dorsale appenninica potrebbe tornare la neve in particolare sui settori romagnoli, marchigiani e abruzzesi.

Successivamente l’alta pressione delle Azzorre tornerà a conquistare rapidamente il nostro Paese, garantendo il bel tempo su tutte le regioni, probabilmente anche per il weekend 16-17 ottobre.

fonte Leggo