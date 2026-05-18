Meteo, Anticiclone nord-africano da mercoledì 20 maggio: temperature in aumento

Mercoledì 20 tempo generalmente soleggiato. Al mattino addensamenti e residue piogge tra il Messinese e la bassa Calabria. In giornata nuvolosità in aumento nelle zone montuose, soprattutto nei settori alpini e prealpini centro orientali, dove potranno svilupparsi nubi temporalesche e rovesci. Brevi rovesci isolati lungo l’Appennino.

Venti: per lo più deboli salvo rinforzi di maestrale nel canale di Sicilia e sull’Adriatico meridionale. Temperature in rialzo su tutte le regioni, più sensibile al Centro Nord.

Giovedì 21 cielo sereno o poco nuvoloso sulla maggioranza delle regioni. Possibili rovesci o temporali pomeridiani isolati sul basso Lazio, sull’Appennino lucano, sui settori tirrenici della Calabria.

Temperature in ulteriore rialzo. Venti di Maestrale moderati sulla Puglia.

In base agli ultimi aggiornamenti la situazione non dovrebbe subire mutamenti sostanziali fino a tutta la giornata di venerdì.

fonte meteo.it