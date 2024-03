Meteo, ancora maltempo con pioggia e neve. Ecco tutte le novità

L’intensa fase di maltempo che chiuderà questa settimana aprirà anche l’inizio della prossima. Il vortice sarà ancora sull’Italia nella giornata di lunedì e porterà diffuse condizioni di instabilità questa volta soprattutto al Centro-Sud. A seguire un graduale cambiamento nella circolazione sul nord Europa influenzerà anche il tempo delle nostre latitudini. Sulla Scandinavia rinforzerà un’area di alta pressione. Queste alte pressioni scandinave hanno la prerogativa di dividere a metà la circolazione sul comparto europeo con le correnti atlantiche da un lato e le correnti fredde continentali dall’altro. Due azioni contrapposte che tenteranno una parziale fusione nel cuore dell’Europa. Una sorta di anello depressionario che circonderà questo anticiclone e lungo il qualche si muoveranno degli impulsi instabili, anche a carattere vorticoso.C’è dunque da attendersi ancora tempo instabile a tratti perturbato nei giorni seguenti, già tra il 5 e il 6 marzo i modelli danno per scontato il transito di una nuova saccatura sull’Italia. Previste nuove condizioni di maltempo, in particolare al Nord con piogge insistenti e copiose nevicate sull’arco alpino mentre il Sud si libererà dell’instabilità pregressa in attesa di nuova instabilità per il giorno 7.Ben poco cambierà anche per il periodo successivo, correnti umide atlantiche continueranno a raggiungere l’Europa occidentale mentre aria più fredda di matrice artica continentale affluirà verso il settore orientale. I modelli inquadrano una nuova saccatura in arrivo sull’Italia proprio a cavallo del weekend. La natura atlantica del peggioramento fa ritenere possibile una nuova ondata di maltempo con piogge copiose e altrettante copiose nevicate sull’arco alpino. Restate aggiornati perchè la situazione è molto evolutiva e vi comunicheremo tempestivamente tutte le eventuali novità.

Foto e fonte 3B Meteo