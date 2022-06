Meteo, afa e caldo in arrivo nel weekend su tutta Italia. Le previsioni: dal 22 cambia tutto

Dopo una piccola tregua torna il caldo rovente in Italia. Le previsioni meteo: nel weekend saranno le regioni nordoccidentali, quelle del medio-alto Tirreno e la Sardegna a far segnare le temperature più alte, con picchi che localmente potranno raggiungere i 36/38 gradi. Ma non sarà solo il caldo a farla da padrone ma anche l’afa in modo particolare nelle ore notturne. Poi, con l’inizio della prossima settimana, anche al Sud ci sarà un considerevole aumento delle temperature.

Una nuova impennata delle temperature interesserà quindi tutta l’Italia, anche se nell’arco Alpino nel corso del pomeriggio sono comunque previsti dei temporali. La situazione resterà stabile fino all’inizio della prossima settimana. L’anticiclone africano sembra intenzionato a spostare il suo baricentro poco più ad est ed ingloberà anche le nostre regioni del Sud e del medio Adriatico. Rimarranno roventi la Val Padana, specie centro-orientale, ma anche Sardegna e regioni centrali con punte diffusamente superiori a 35° gradi.

La situazione però potrebbe cambiare dopo il 22 giugno quando un vortice atlantico potrebbe portare pioggia e venti a partire dalle regioni settentrionali, con un conseguente abbassamento delle temperature. (Leggo)