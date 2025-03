Metalmeccanici, si torna a scioperare: silenzio di Federmeccanica e Assistal sul rinnovo del contratto

Mentre Federmeccanica e Assistal restano in un silenzio assordante, i metalmeccanici tornano a scioperare. Dopo mesi di trattative interrotte e nessuna risposta concreta, FIOM, FIM e UILM hanno proclamato altre otto ore di sciopero, rivendicando aumenti salariali, riduzione della precarietà e maggiori tutele per tutti i lavoratori del settore.

Una trattativa bloccata

La rottura delle trattative risale al 30 maggio 2024, dopo che le sigle sindacali avevano presentato una piattaforma chiara e articolata il 12 novembre scorso. Gli incontri successivi non hanno portato a soluzioni, poiché Federmeccanica e Assistal hanno risposto con una contropiattaforma che di fatto blocca ogni aumento salariale certo per i prossimi anni, vincolandolo esclusivamente all’andamento aziendale.

Un atteggiamento definito “irrispettoso” dal segretario provinciale della FIM CISL, Mirko Marsella, che sottolinea come le richieste sindacali siano essenziali per affrontare la crisi industriale, garantire il potere d’acquisto e migliorare le condizioni di lavoro.

Scioperi e adesioni massicce

Tra dicembre e febbraio, i metalmeccanici hanno già scioperato per 16 ore, con il blocco di flessibilità e straordinari. In provincia di Frosinone, l’adesione è stata altissima, segno di una forte determinazione da parte dei lavoratori. Tuttavia, Federmeccanica e Assistal continuano a non voler riaprire il tavolo delle trattative, aggravando una situazione che potrebbe invece essere risolta con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

Lotta per il futuro del settore

Lo sciopero non è solo una protesta, ma una richiesta concreta di riconoscimento del valore del lavoro metalmeccanico. Aumentare i salari, ridurre gli orari, ampliare i diritti e le tutele sono obiettivi irrinunciabili per FIOM, FIM e UILM, che continuano la battaglia affinché il nuovo contratto non venga sacrificato alle logiche dell’incertezza economica.

Federmeccanica e Assistal romperanno il silenzio? I lavoratori non hanno intenzione di fermarsi fino a quando non verranno ascoltati.