Messina Denaro, Battisti: “Con arresto vince lo Stato, orgoglio per Com.te ROS Angelosanto”

“Oggi è una giornata bellissima perché vincono lo Stato e la democrazia. Con l’arresto di Matteo Messina Denaro il primo pensiero va alle vittime, ai famigliari e a quanti hanno in questi anni sacrificato la vita per combattere la mafia. Una lotta che non termina con la cattura del boss, ma questo arresto ci spinge a fare ancora di più perché la mafia si può sconfiggere”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione Legalità in Regione Lazio.

“Voglio rivolgere i miei ringraziamenti alla magistratura, alle forze dell’ordine e ai cittadini che hanno contribuito a raggiungere questo risultato. Sono molto felice che a dare questa importante notizia sia stato il comandante del Ros Angelosanto, originario di Sant’Elia Fiumerapido in Provincia di Frosinone. Un orgoglio – conclude- per il nostro territorio”.

COMUNICATO STAMPA