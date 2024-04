Messe in sicurezza via Porta Agrippina e via Provinciale-Corso sud

Cisterna di Latina – Due consistenti interventi per la messa in sicurezza della viabilità di accesso al centro urbano sono prossimi al loro completamento.

Si tratta di via di Porta Agrippina e via Provinciale per Latina, interamente realizzati con fondi di bilancio comunale per 145 mila euro il primo e quasi 451 mila il secondo.

Nel primo caso, dopo i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del muro pericolante, nella giornata di ieri è stato scarificato e rifatto il manto stradale su via Ugo Bassi e via Porta Agrippina fino alla rotatoria di via Monti Lepini. Nei prossimi giorni verrà realizzata la segnaletica orizzontale comprensiva degli attraversamenti pedonali.

Ancora più consistente è stato l’altro intervento, l’accesso sud di Cisterna, ovvero via Provinciale per Latina a partire dal punto di competenza comunale – un po’ prima della località Cerciabella – proseguendo su Corso della Repubblica.

Attualmente l’opera è stata realizzata quasi per intero. Al suo completamento, che avverrà nei prossimi giorni, mancano l’ultimo tratto, quello che conduce fino alla nuova rotatoria di Piazza Cesare Battisti, il riposizionamento dei dossi per rallentare la velocità delle auto in transito in particolar modo in concomitanza con attraversamenti pedonali, e il ripristino della segnaletica orizzontale.

«Dopo anni finalmente Cisterna vede un po’ alla volta, ripristinare sicurezza e decoro sulle sue strade – affermano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli -. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di eventuali finanziamenti, nel tempo proseguiremo con il programma di rifacimento delle strade comunali».

COMUNICATO STAMPA