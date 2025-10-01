MESSAGGIO DI CORDOGLIO DEL PRESIDENTE DI STEFANO PER LE VITTIME DELL’INCIDENTE AEREO DEL PARCO DEL CIRCEO

La tragica notizia dell’incidente aereo avvenuto questa mattina nei cieli del Parco Nazionale del Circeo, costato la vita al colonnello Simone Mettini e al giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, ha profondamente scosso la nostra provincia.Il giovane Lorenzo era di Serrone, un figlio della nostra terra che con coraggio e dedizione stava costruendo il proprio futuro al servizio della Patria.A nome personale e della Provincia di Frosinone esprimo il più sentito cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime, al 70° Stormo di Latina e a tutti coloro che piangono in queste ore i propri cari.
