Messaggio auguri Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano

Rivolgo un augurio sincero di buone festività a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della Provincia di Frosinone, e un pensiero particolare ai sindaci, agli amministratori locali e a quanti ogni giorno sono chiamati a servire le proprie comunità con responsabilità e dedizione.

Nel suo recente messaggio di auguri, il Presidente della Repubblica ha richiamato con forza il valore della partecipazione, del lavorare insieme, e il ruolo fondamentale delle istituzioni come presidio di democrazia e di fiducia. Parole che sentiamo profondamente nostre, soprattutto nei territori come il nostro, fatti di tanti Comuni, spesso piccoli, ma ricchi di energie, competenze e senso civico.

La Provincia, in questo quadro, deve essere sempre più la casa dei Comuni, un punto di riferimento vicino ai sindaci e ai cittadini, capace di ascoltare, coordinare e sostenere. È con questo spirito che, dall’inizio del mandato, abbiamo lavorato per mettere a terra interventi concreti nei settori di nostra competenza: dalla viabilità all’edilizia scolastica, dalla sicurezza stradale agli investimenti del PNRR, programmando e realizzando risorse importanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini.

Il richiamo del Capo dello Stato all’astensionismo e alla disaffezione verso la politica ci interpella direttamente. Sta anche a noi amministratori locali dimostrare, con i fatti prima ancora che con le parole, che le istituzioni sono utili, presenti, capaci di dare risposte. Solo così possiamo rafforzare il legame di fiducia con i cittadini e stimolare una partecipazione più consapevole alla vita democratica.

Il 2026 sarà un anno impegnativo e decisivo. Continueremo a lavorare con lo stesso metodo: serietà, collaborazione istituzionale, visione di lungo periodo e attenzione costante ai bisogni reali del territorio, in particolare nei settori della sicurezza delle strade, delle scuole e dei servizi essenziali.

A tutte e a tutti, l’augurio di un Natale sereno e di un nuovo anno all’insegna della responsabilità condivisa, della partecipazione e della speranza. Insieme, per il bene della nostra Provincia.

Buon Natale e buon 2026.

Luca Di Stefano