Messa in sicurezza della superstrada Sora-Cassino, Ciacciarelli (Lega): “Sono anni che denuncio”

“Quanti incidenti dobbiamo ancora aspettare?” Ha esordito così il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli a margine dell’ultimo, l’ennesimo, scontro avvenuto sulla Superstrada 630 Cassino-Sora. Sono numerose le richieste fatte dal sottoscritto per la messa in sicurezza! Il tempo è scaduto! A questo contribuisce anche la chiusura del presidio della Polizia Stradale a Cassino, che, unito alla mancata messa in sicurezza genera ogni volta questi disastri. Sono anni che le mie battaglie testimoniano questo e che mi faccio portavoce delle preoccupazioni della gente a proposito di questa maledetta arteria. Il tempo dei proclami è scaduto, servono rispetto e fatti!”

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA