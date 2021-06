Messa in sicurezza della SP 143, accesso a Villa Santa Lucia: l’amministrazione comunale ringrazia Pompeo

Più sicurezza per gli automobilisti in un tratto di strada molto frequentato ogni giorno a Villa Santa Lucia. Il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo ha firmato il decreto con il quale si approva il progetto per l’ampliamento di alcuni tratti della Sp 143, in corrispondenza di alcuni tornanti dove si generano rallentamenti soprattutto al passaggio dei mezzi pesanti.

Con l’intervento approvato si interverrà per rimuovere la criticità e per rendere più agevole lo scorrimento dei veicoli.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Villa Santa Lucia Antonio Iannarelli e dall’amministrazione comunale: “La Sp 143 è una strada fondamentale per la viabilità a Villa Santa Lucia e necessitava di attenzione, quella che ci è stata riservata dal presidente Antonio Pompeo. Ora finalmente verrà allargata la carreggiata nei punti più critici. Non è la prima volta che il presidente Pompeo ci ascolta, per questo lo ringraziamo e continuiamo nella nostra azione di messa in sicurezza di tutte le arterie stradali e a breve realizzeremo ulteriori interventi, anche di concerto con gli enti sovracomunali”.

