Messa in sicurezza dei ponti, diversi interventi nella Valle di Comino

Il presidente della Provincia e il presidente della Commissione Lavori Pubblici: “Interverremo con i fondi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture”.

“Partiranno a breve i lavori sul territorio di Atina, in località Rosanisco, relativi a un intervento di messa in sicurezza del ponte di attraversamento del torrente Rio. L’intervento, per un totale di 670mila euro, permetterà di rinforzare e mettere in sicurezza la struttura, favorire la circolazione e realizzare anche passerelle pedonali sul lato destro. Un lavoro corposo grazie alle risorse messe in campo dal Ministero delle Infrastrutture”, lo dichiarano in una nota il presidente della Provincia Luca Di Stefano e Andrea Amata, presidente della Commissione Lavori pubblici della Provincia di Frosinone che evidenziano.

“Le buone notizie non finiscono. Sempre in tema di messa in sicurezza dei ponti, è in fase di approvazione il progetto esecutivo per quello presente sulla Sp Atina-Casalattico, che verrà anche allargato. Anche il progetto esecutivo per il ponte Nassetta lungo la strada provinciale Atina-Casalvieri è in fase di approvazione. Infine, si sta definendo il progetto preliminare per il ponte sulla Sp 39, accesso a Picinisco. Come si può vedere – concludono Di Stefano e Amata – si tratta di una programmazione complessiva per un’ampia area della valle di Comino che punta in maniera decisa sulla sicurezza. Grazie al dirigente ingegner Secondini e a tecnici, pronti a recepire le opportunità finanziarie finalizzate alle necessità dei territori e delle aree interne. Prosegue il lavoro di attenzione delle nostre infrastrutture viarie attraverso il programma “Sulla Buona Strada”.

