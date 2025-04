Merito d’Onore al Premio Senofonte per i Butteri di Cisterna e dell’Agro Pontino

Importante riconoscimento per i butteri cisternese, lo scorso 15 aprile a Roma.

L’associazione Butteri di Cisterna e dell’Agro Pontino ha ricevuto l’attestato di Menzione d’Onore nella categoria “Gruppo tradizioni equestri” del premio nazionale “Senofonte”.

Il concorso, preceduto dalla prima convention nazionale spettacolo equestre, ha contato le più prestigiose realtà del mondo equestre suddiviso nelle categorie Cavalli in fiera, Cavalli tra la gente, Giovani e sociale, Teatro equestre, Tradizione folklore e cavalli italiani, Gruppi di spettacolo compagnie produzioni, Artista maschile dell’anno, Artista femminile dell’anno, Regista dell’anno, Gruppo tradizioni equestri. Di quest’ultima categoria facevano parte i Butteri dell’Alta Maremma, Butteri di Cisterna e dell’Agro Pontino, Cavalieri della Maremma, Cavalieri di Maremma, Equitazione Butteri Contemporanei.

Nella Sala Cardinal Knox della Domus Australia, in Roma, ha ritirato la Menzione d’Onore il presidente dell’Associazione Butteri di Cisterna e dell’Agro Pontino, Bruno Pennacchio: «Ringrazio la commissione per aver riconosciuto l’impegno e il valore profuso in tutti questi anni a portare avanti e promuovere la secolare tradizione dei butteri di Cisterna, eredi della leggendaria impresa di Augusto Imperiali nella sfida contro Buffalo Bill».

