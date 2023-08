Mense scolastiche biologiche certificate, a Sora finanziamento del Mipaaf

In arrivo al Comune di Sora un finanziamento per il servizio mensa. Ad assegnare i fondi è stato il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’Istruzione del Merito, in base all’apposito bando dell’ 8 agosto 2023. Il Comune di Sora è rientrato nel finanziamento, riservato esclusivamente alle mense scolastiche che impiegano alimenti biologici ed utilizzano prodotti della filiera corta, così da valorizzare i prodotti del territorio. Il riconoscimento premia l’alta qualità degli alimenti del servizio di refezione scolastica, gestito dalla società ITACA ristorazione e servizi srl. Il finanziamento è destinato, nella percentuale dell’86%, a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e, nella percentuale del 14%, a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole. Tocca ora alla Regione Lazio il completamento dell’iter burocratico di assegnazione delle risorse economiche il cui utilizzo sarà pianificato successivamente dagli uffici del Servizio Istruzione del Comune di Sora. “Il finanziamento che abbiamo ricevuto è un risultato importantissimo per l’Amministrazione Comunale – dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito – Le nostre mense scolastiche garantiscono l’utilizzo di alimenti biologici e di tanti prodotti a km 0. Far parte del sistema delle mense biologiche, certificate dal Ministero, vuol di e ga anti e ce tezze alle famiglie ulla ualit del servizio. Continueremo a lavorare per il benessere dei nostri bambini, promuovendo le buone pratiche all’interno delle nostre scuole”.

COMUNICATO STAMPA