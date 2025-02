“Mensa scolastica biologica”, prestigioso riconoscimento per il servizio refezione del Comune di Sora

Importante riconoscimento per il Comune di Sora per il servizio di refezione scolastica. In ragione della quota rilevante di materie prime di origine biologica, il servizio di refezione scolastica del Comune di Sora, è stato inserito nell’ Elenco delle stazioni appaltanti che hanno proceduto all’aggiudicazione del servizio di mensa scolastica biologica istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In virtù di questo riconoscimento la Regione Lazio ha concesso al Comune di Sora un contributo complessivo di circa € 20.000,00 finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari, da utilizzare nel corrente anno scolastico.

Con deliberazione di G.C.n.13 del 3 febbraio 2025, sono stati fissati i criteri per il riparto della somma, sarà la Ditta “Itaca Ristorazione e Servizi srl”, aggiudicataria del servizio di refezione scolastica, che provvederà mediante le operazioni di ricarica automatica con il software gestionale in uso ” Basta un click”, a scalare il numero dei pasti gratuiti spettanti a ciascun beneficiario. A partire dal 24 febbraio la Ditta ITACA renderà operativa per 229 beneficiari, appartenenti alla II, III e IV fascia ISEE, la gratuità dei pasti.

Il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Delegata all’Istruzione Francesca Di Vito evidenziano che, grazie al finanziamento ottenuto, sarà possibile offrire pasti completamente gratuiti nelle scuole per le famiglie che si trovano in difficoltà economiche.

Un’iniziativa, frutto di un lavoro sinergico tra amministrazione e uffici comunali, che si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento dei servizi scolastici, promuovendo un’alimentazione sana e sostenibile attraverso l’utilizzo di prodotti biologici e locali.

FOTO ARCHIVIO