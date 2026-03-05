Mensa scolastica bio, il Comune di Sora utilizza il finanziamento

Un importante riconoscimento è andato lo scorso anno al servizio di refezione scolastica della città di Sora. Il Comune di Sora è rientrato, come primo Comune della Provincia di Frosinone per ammontare del contributo, nel finanziamento riservato esclusivamente alle mense scolastiche che impiegano alimenti biologici ed utilizzano prodotti della filiera corta

I fondi sono stati ripartiti alle varie regioni dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell’Istruzione del Merito.

Erogato dalla Regione Lazio, il finanziamento, che riguarda l’anno scolastico 2025-2026, è utilizzato per ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica.

“Siamo molto fieri di questo importante traguardo – dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Comunale Francesca Di Vito – Questo riconoscimento premia l’alta qualità degli alimenti del servizio di refezione scolastica, gestito dalla società ITACA ristorazione e servizi srl. È, infatti, rilevante la quota di materie prime di origine biologica che ci consente di promuovere un’alimentazione sana e soprattutto sostenibile grazie all’utilizzo di prodotti locali, così da valorizzare il territorio”.

Il Sindaco Luca Di Stefano e la Consigliera Delegata all’Istruzione Francesca Di Vito evidenziano che, grazie al finanziamento ottenuto, saranno ripartiti pasti gratuiti agli studenti in base al valore ISEE del nucleo familiare.

Un’iniziativa, frutto di un lavoro sinergico tra amministrazione e uffici comunali, che si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento dei servizi scolastici, promuovendo un’alimentazione sana e sostenibile attraverso l’utilizzo di prodotti biologici e locali.