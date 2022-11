Memorial “Mario Zampi”, a Sora la rassegna “ArenAniene”

Si terrà a Sora dal 10 al 12 novembre 2022, con il patrocinio dl Comune di Sora, la seconda parte della rassegna “ArenAniene – il cinema che cura il territorio”, con il memorial per Mario Zampi, un cineasta di inizio secolo nato a Sora ed affermatosi in Inghilterra, che oggi viene riscoperto nel paese che ha dato i natali a Vittorio de Sica. Mario Zampi è un regista praticamente sconosciuto in Italia, pur avendo partecipato allo sviluppo dell’arte cinematografica in Inghilterra, anche col contributo del fratello Vincenzo (al montaggio) e del figlio Giulio (alla produzione). Nel corso della 3 giorni a lui dedicata saranno proiettati alcuni suoi film, sia in lingua italiana che in originale inglese. Al termine della rassegna una giuria, presieduta dal critico Alberto Castellano e composta da personalità del settore, conferirà il Premio Mario Zampi ai cineasti italiani che hanno fatto conoscere al meglio il nome dell’Italia all’estero. Una menzione speciale sarà, poi, assegnata ad uno tra gli operatori locali dell’informazione che ha contribuito a segnalare l’opera di Zampi. Alla rassegna parteciperanno, in qualità di ospiti e testimoni, i nipoti Alberto, Romola e Giuliano Zampi. Il memorial Mario Zampi nasce da un’idea dagli amici italiani della famiglia, che cureranno una parte del dibattito e degli incontri insieme ad Alberto Castellano, saggista e critico cinematografico. “ArenAniene 2022 – il cinema che cura il territorio” è un progetto con la direzione artistica di Patrizia Di Terlizzi, prodotto dalla Cooperativa Tam Tam con il contributo della Regione Lazio. Le proiezioni si terranno nell’Auditorium “Vittorio De Sica”, in piazza Mayer Ross, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo dei film e degli incontri del Memorial Mario Zampi è pubblicato su www.arenaniene.it, sulla pagina FB di Arenaniene e sul sito del Comune di Sora. Per info: 3663188501.

