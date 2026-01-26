“Memoria · Memorie”, Ceccano, la Shoah e il dovere del ricordo

In occasione dell’83° anniversario della distruzione di Santa Maria a Fiume e della Giornata della Memoria 2026, la Pro Loco di Ceccano, l’associazione Cultores Artium e la Rete di Associazioni promuovono l’iniziativa “Memoria · Memorie”, un incontro di riflessione storica e civile rivolto alla cittadinanza e in particolare alle nuove generazioni.

L’appuntamento intende offrire un momento di approfondimento e consapevolezza sui grandi eventi che hanno segnato la storia del Novecento, mettendo in relazione la memoria locale con quella nazionale ed europea.

Il programma prevede due interventi:

“Verso il referendum del 2 giugno 1946: dalle macerie dei bombardamenti ai primi passi della ricostruzione”, a cura di Angelino Loffredi, dedicato al difficile percorso di rinascita dell’Italia nel secondo dopoguerra, a partire dalle devastazioni belliche che colpirono anche il territorio di Ceccano.

“La banalità del male fra di noi: la Memoria della Shoah a 81 anni dalla liberazione di Auschwitz”, a cura di Matteo Limongi, una riflessione sul significato attuale della Memoria e sul dovere civile di riconoscere e contrastare ogni forma di indifferenza e disumanizzazione.

L’iniziativa si svolgerà martedì 27 gennaio 2026, alle ore 16.45, presso il Salone del Santuario di Santa Maria a Fiume, a Ceccano.

Un’occasione per ricordare, comprendere e trasmettere la Memoria come strumento di responsabilità civile e di costruzione del futuro.

