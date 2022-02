Mele: i 5 principali benefici per la salute

Economiche e disponibili quasi tutto l’anno, le mele si offrono ai nostri occhi in una gamma di colori ricchissima: dal giallo pallido e verde fino al rosso intenso. L’Italia, soprattutto, può vantare molte varietà di mela a buccia rossa, dalle sfumature più incredibili. E anche gusto e consistenza variano, da succoso a sodo e da dolce a piccante. Quel che più conta però è che le mele sono sempre ricche di benefici per la nostra salute. Proprio come attesta il noto proverbio: una mela al giorno leva il medico di torno.

Le mele sono ricche di fibre, vitamine e minerali, tutte preziose per la salute. Forniscono anche una serie di antiossidanti, che aiutano il nostro corpo a neutralizzare i radicali liberi, proteggendoci di fatto dall’invecchiamento. E non solo…

Le mele possono abbassare il colesterolo Le mele contengono pectina, una fibra naturale che si trova nelle piante. Una ricerca dell’European Journal of Nutrition ha scoperto che mangiare mele, che ne sono ricche, ha un effetto ipocolesterolemizzante. Un’ulteriore conferma è venuta anche da uno studio del Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics secondo cui il consumo di 2 mele al giorno contribuirebbe a ridurre il colesterolo nelle donne in post-menopausa.

Le mele aiutano a mantenere il peso forma Ancora la pectina: studi sugli animali hanno dimostrato che quella estratta dalle mele può aiutare a regolare il microbiota intestinale (i batteri buoni dell’intestino, ndr), che a sua volta serve a prevenire l’obesità e altri disturbi infiammatori. Essendo coinvolto in molte funzioni legate sia alla salute che alla malattia, il microbiota intestinale in realtà svolge un ruolo essenziale nel benessere generale: un intestino sano è spesso la chiave per una salute migliore. E poi le mele sono ricche di fibre e acqua, due qualità che le rendono sazianti: non a caso in un altro studio è venuto alla luce che mangiare mele intere aumenta la sensazione di sazietà fino a 4 ore in più rispetto al consumo di pari quantità di purea o succo di mela. Ciò accade perché questo frutto, nella sua forma intera, riduce lo svuotamento gastrico (la velocità con cui lo stomaco si svuota del suo contenuto, ndr).

Proteggono dal diabete Grazie al loro prezioso contenuto di fibre, le mele hanno un basso indice glicemico. Questo, sommato all’alto contenuto di flavonoidi, può aiutare a migliorare la sensibilità all’insulina, importante sia per la gestione del peso che per prevenire il diabete. E la mela, grattugiata o cotta, può trasformarsi anche in un piacevole dessert amico della salute.

Le mele sono amiche del nostro cuore Le mele sono ricche di polifenoli, composti vegetali protettivi, uno dei quali è il flavonoide chiamato quercetina. Una ricerca citata dall’American Journal for Clinical Nutrition ci dice che le persone con livelli di quercetina più elevato (principalmente attraverso il consumo di questo frutto) avevano un rischio inferiore di diverse malattie croniche tra cui malattie cardiache e persino l’asma. Ma sono molti i benefici della quercetina secondo la scienza…