Mela d’Oro, importante riconoscimento per la giovane abruzzese l’Ing. Giada Venturini

33° edizione PREMIO MARISA BELLISSARIO, premiata l’abruzzese Giada Venturini (Ingeneria Elettrica). Consegna la Mela d’Oro Emilia Rio Direttore Risorse Umane e Organizzazzione TERNA.

Soli 25 anni, una pubblicazione scientifica e tanti progetti.Abruzzese di Tagliacozzo, si diploma al Liceo scientifico Ettore Majorana di Avezzano, in provincia de L’Aquila.Nel capoluogo consegue la Laurea triennale in Ingegneria industriale, con la tesi Design and development of a solar traking system e la magistrale in Ingegneria Elettrica, con una tesi intitolata Thermal analyses of electric motors for automotive applications and comparison of different cooling system.In entrambi i casi riceve il massimo dei voti.Dopo gli studi, non si ferma un momento: terminato un tirocino in Inghilterra, si trasferisce per più di un anno a Wrexham,in Galles. E’ ingegnere della Motor Design, azienda britannica,leader mondiale nello sviluppo di software e strumenti avanzati per la progettazione di macchine elettriche,per la quale cura progetti di consulenza per macchine elettriche, studia flussi di lavoro e software.In occasione della Conferenza internazionale sulle macchine elettriche del 20220, pubblica insieme a dei colleghi una ricerca sulle soluzioni di raffreddamento. Per arricchire il suo percorso non ha mai avuto paura di lasciare il suo Abruzzo,da Pordenone a Roma,per un wprkshop Giada è addirittura volata fino a Saitama, in Giappone.