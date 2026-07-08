Meeting Nazionale delle Aree Interne, San Donato Val di Comino al centro del dibattito nazionale sul futuro dei territori: il programma

San Donato Val di Comino si prepara ad accogliere il Meeting Nazionale delle Aree Interne, in programma venerdì 10 luglio presso il Teatro Comunale “L. Cellucci”. Una giornata di confronto che vedrà riuniti amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, accademici ed esperti provenienti da tutta Italia per discutere di sviluppo, servizi, cultura, welfare e nuove opportunità per i territori interni.

Il programma prevede numerosi momenti di approfondimento dedicati al rilancio dei comuni montani, alla valorizzazione delle comunità locali, ai servizi essenziali, alla cultura come leva di sviluppo e alle prospettive offerte dalla cooperazione tra istituzioni e territori. Tra gli interventi sono attesi, tra gli altri, il presidente di ALI Nazionale Roberto Gualtieri, l’europarlamentare Matteo Ricci, la coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, oltre a sindaci, amministratori e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni.

L’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti nazionali più significativi dedicati alle politiche per le aree interne, con l’obiettivo di costruire una rete di esperienze e buone pratiche capace di incidere concretamente sulle future strategie di sviluppo territoriale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di San Donato Val di Comino e direttore di ALI Lazio, Enrico Pittiglio, insieme al presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, e al presidente di ALI Lazio, Luca Abbruzzetti.