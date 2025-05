MEETING INTERNAZIONALE DELL’AMICIZIA 2025 DEDICATO A PAPA LEONE XIV, ABBAZIA DI MONTECASSINO 20 MAGGIO 2025

L’Abbazia di Montecassino, luogo simbolo di spiritualità e dialogo, ospiterà martedì 20 maggio 2025 il Meeting Internazionale dell’Amicizia. L’edizione di quest’anno sarà dedicata a Sua Santità Papa Leone XIV, e si propone come momento di riflessione e confronto sui valori universali della convivenza umana.

Il tema scelto per il 2025, “L’amicizia come fondamento della speranza” per rafforzare la pace tra i popoli, intende esplorare il ruolo dell’amicizia come forza generatrice di amore, fiducia, solidarietà e ricostruzione, in un’epoca segnata da profonde crisi sociali, ambientali e geopolitiche.

Il meeting si configura come uno spazio di incontro e rigenerazione, in cui l’amicizia – intesa come relazione autentica tra individui e popoli – viene riconosciuta non solo come valore morale, ma come strumento concreto per una speranza condivisa e operante.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Assoprom Italia, in collaborazione con l’Abbazia di Montecassino, AIM – Associazione per l’Italia nel Mondo e con la partecipazione dell’IIS San Benedetto Alberghiero Cassino. L’evento gode del patrocinio di importanti enti istituzionali, culturali, accademici e di volontariato.

I lavori prenderanno il via alle ore 10:00. A moderare l’incontro sarà il giornalista televisivo Erennio De Vita, Ministro dell’Ordine Francescano Secolare di Capua. Ad aprire i lavori, i saluti del Padre Abate di Montecassino, Dom Luca Fallica. Seguirà l’intervento di don Luigi Maria Epicoco, scrittore, filosofo e docente presso la Pontificia Università Lateranense di Roma.

Particolare attenzione all’iniziativa è stata dedicata anche dal programma Hola mi gente di Radio Vaticana, che sarà presente con la direttrice Marisol Flores per la realizzazione di interviste e approfondimenti. Tra gli altri ospiti invitati, confermata la presenza di Claudia Conte, giornalista, conduttrice tv e scrittrice, Ambasciatrice di Pace e Solidarietà .

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 12:00.

Per ulteriori informazioni e richieste di accredito stampa è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: meeting.int.amicizia@gmail.com (c/o Cerimoniale).