Meeting Internazionale dell’Amicizia 2025, dall’Abbazia di Montecassino un messaggio di pace

Grande partecipazione e profonda intensità emotiva hanno caratterizzato l’edizione 2025 del Meeting Internazionale dell’Amicizia, svoltosi martedì 20 maggio presso il Salone San Benedetto dell’Abbazia di Montecassino. Un’edizione speciale, dedicata a Papa Leone XIV, che ha visto tempi ridotti a causa del protocollo, ma un’altissima qualità dei contributi e dei contenuti proposti. L’Abbazia di Montecassino, luogo simbolo di spiritualità e dialogo, è stata il fulcro di un messaggio forte e chiaro: promuovere la convivenza, l’amore e l’amicizia tra i popoli come base per la costruzione della pace. L’evento è stato promosso dall’Associazione Culturale Assoprom Italia in collaborazione con l’Abbazia di Montecassino, con il patrocinio della Diocesi Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Comuni di Cassino, Pontecorvo, Sant’Elia Fiumerapido, Atina e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (UNICAS). Hanno inoltre partecipato l’AIM – Associazione dell’Italia nel Mondo, l’IIS San Benedetto – indirizzo Alberghiero di Cassino e il Comitato della Croce Rossa Italiana di Cassino. Dopo i saluti istituzionali del Padre Abate Dom Luca Fallica, si sono susseguiti numerosi interventi sul tema “L’Amicizia come fondamento della speranza”, a cura di esponenti istituzionali, accademici e del mondo culturale. Tra i presenti: Dott. Luca Palombini Vicequestore di Frosinone, Dott. Giovanni De Micco Commissario Capo della Polizia di Stato di Cassino, Guido Vacca Presidente AIM, On. Mario Abbruzzese Consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Social, Enzo Salera Sindaco di Cassino, Pasquale Ciacciarelli Assessore Regione Lazio, Vanessa Pretola Consigliere Comunale di Pontecorvo, Diego Violo Presidente del Consiglio Comunale di Sant’Elia Fiumerapido, Claudia Conte giornalista, conduttrice tv e scrittrice, Enzo Morriconi Fondazione Forum Dottrina Sociale Cattolica Prof. Nicola Tangari Delegato UNICAS. Delegazioni scolastiche del Liceo Scientifico “Alberti” di Minturno, ITIS “Maiorana” Cassino, CUDIR UNICAS e IIS “San Benedetto” Cassino. Al tavolo dei relatori: Viviana Cuozzo scrittrice, Marisol Dolores direttrice del programma Hola mi gente di Radio Vaticana, Don Luigi Maria Epicoco teologo, filosofo e scrittore, che con una profonda riflessione ha guidato i presenti alla scoperta del vero significato dell’amicizia. Molto apprezzata anche l’esibizione canora del maestro Gennaro De Crescenzo di Napoli, che ha aperto l’incontro con un momento musicale di intensa emozione. A moderare l’evento il giornalista televisivo Erennio De Vita. Il Meeting Internazionale dell’Amicizia 2025 ha rappresentato un momento di rara intensità spirituale e culturale, rilanciando un messaggio universale di dialogo, ascolto e fraternità, più che mai attuale nel contesto globale. Un ringraziamento particolare va a tutti i Partners commerciali che hanno permesso di realizzare l’iniziativa.

Correlati