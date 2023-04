MEET USA 202, si chiude con successo il business incoming della Camera di Commercio

Giù il sipario sull’iniziativa dell’Azienda Speciale Informare. Soddisfazione espressa dalle aziende del territorio e dagli operatori statunitensi. Il commento del Presidente Acampora

“MEET USA si è rivelato un successo oltre ogni aspettativa. Una grande opportunità per le aziende del territorio che hanno preso parte al business incoming e per il tessuto imprenditoriale ed economico delle nostre province. Lo abbiamo riscontrato nelle parole di coloro che hanno preso parte agli incontri d’affari e nella soddisfazione espressa dalla delegazione statunitense che abbiamo ospitato con orgoglio. Un canale diretto tra gli Stati Uniti e l’area vasta Frosinone Latina ha preso il via, operatori economici e buyers americani hanno avuto modo di conoscere le nostre eccellenze ma anche i nostri splendidi territori, ricchi di storia, arte e tradizioni che tutto il mondo ci invidia. – Così il Presidente della CCIAA, Giovanni Acampora, nel corso della serata conclusiva dell’evento – Con MEET USA la Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale Informare testimoniano, ancora una volta, il grande impegno per favorire l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione delle nostre eccellenze produttive. Il prossimo appuntamento per le aziende locali è ora al Summer Fancy Food Show di New York, nel padiglione italiano coordinato da ICE Agenzia. La fiera agroalimentare e delle bevande di interesse mondiale, quest’anno, si terrà a New York dal 25 al 27 giugno. All’appuntamento prenderanno parte dieci aziende delle due province e noi saremo lì, pronti a sostenerle”.

MEET USA 2023 è un successo targato Camera di Commercio Frosinone Latina. L’iniziativa, promossa dall’Azienda Speciale Informare, ha visto, nella suggestiva cornice del “Grand Hotel Miramare” di Formia, la presenza di una delegazione statunitense. Ventisei operatori economici e buyers, provenienti da Chicago, Houston, Los Angeles, Miami e New York, hanno avuto l’opportunità di scoprire e conoscere da vicino venticinque aziende delle nostre province. Realtà che rappresentano il fiore all’occhiello di settori quali Agroalimentare e Vitivinicolo, Moda ed Accessori, Gioielleria, Arredamento e Complementi d’arredo. Oltre 50 gli operatori impegnati a fare network. La due giorni si è conclusa ieri alla presenza, tra gli altri, del direttore della CCIAA italiana di Houston, Alessia Paolicchi e del direttore della CCIAA di Chicago, Fulvio Calcinardi.

COMUNICATO STAMPA