Medio Oriente sull’orlo del baratro: l’escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele rischia di travolgere l’intera regione

L’incubo di una guerra senza controllo torna ad affacciarsi sul Medio Oriente. L’escalation tra Iran, Stati Uniti e Israele rischia di trascinare interi popoli sul baratro di un conflitto regionale dalle conseguenze imprevedibili. Una spirale di tensioni che preoccupa soprattutto le monarchie del Golfo, consapevoli che un’ulteriore intensificazione delle ostilità potrebbe destabilizzare equilibri già fragili.

Per ora i Paesi dell’area hanno scelto una linea difensiva di fronte ai missili iraniani, evitando un coinvolgimento diretto. Una prudenza che però potrebbe non durare a lungo se il livello dello scontro dovesse continuare ad alzarsi. Negli ultimi anni, nonostante alleanze e posizioni geopolitiche spesso contrapposte, molti Stati sunniti avevano avviato un percorso di normalizzazione con Teheran, nel tentativo di ridurre le tensioni e preservare la stabilità regionale.

La consapevolezza era chiara: una grave destabilizzazione avrebbe messo a rischio la tenuta economica e sociale di questi Paesi. La presenza di comunità sciite storicamente marginalizzate, già in passato protagoniste di proteste e tensioni interne, rappresenta un ulteriore fattore di fragilità. A ciò si aggiunge la necessità di proteggere economie costruite negli anni come isole di relativa stabilità e modernizzazione in una delle regioni più conflittuali del pianeta, fortemente dipendenti dai flussi dell’economia globale.

Proprio per queste ragioni molti governi del Golfo hanno mantenuto negli ultimi mesi una posizione moderata verso Teheran, esercitando pressioni su Washington affinché non seguisse le spinte più radicali provenienti da Israele. L’obiettivo era evitare un’escalation militare che avrebbe potuto incendiare l’intero scacchiere mediorientale.

La guerra, tuttavia, non conviene nemmeno al popolo iraniano. Dopo quarantasette anni di Repubblica islamica, una parte significativa della società civile continua a sperare in aperture politiche e riforme. Ma la storia insegna che i conflitti tendono a rafforzare i regimi più rigidi, alimentando paranoia, controllo e repressione interna.

Non a caso, circa un decennio fa, l’accordo sul nucleare tra Teheran e l’Occidente aveva acceso la speranza di una stagione riformista, favorita da una maggiore apertura verso il mondo. Quella prospettiva si è incrinata con la decisione dell’amministrazione Trump di uscire unilateralmente dall’intesa, aprendo una nuova fase di isolamento per l’Iran e rafforzando le correnti più oltranziste del sistema politico.

Nemmeno gli Stati Uniti, secondo molti osservatori, sembrano oggi muoversi all’interno di una strategia chiara e coerente. L’impressione è che la priorità sia quella di sostenere Israele nel rafforzamento della propria posizione egemonica in Asia occidentale, in linea con una visione politica radicata nell’ultradestra del premier Benjamin Netanyahu e sostenuta da settori dell’amministrazione americana più per affinità ideologica che per reale convenienza strategica.

Sul fondo resta una dinamica geopolitica sempre più segnata da nazionalismi radicali e logiche di potenza, dove l’allargamento dell’influenza politica e militare diventa l’obiettivo primario. Un gioco pericoloso che rischia di trasformare l’intero Medio Oriente in un campo di confronto permanente, con conseguenze che andrebbero ben oltre i confini della regione.

FOTO WEB

