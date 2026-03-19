Medicina estetica nello studio di tatuaggi: Il NAS fa chiudere uno studio medico a Pontecorvo per grave incompatibilità

Non si ferma l’attività ispettiva dei Carabinieri del NAS di Latina contro l’esercizio irregolare delle professioni sanitarie. Nell’ambito della strategia operativa mensile “Centri Estetici, Massaggi e Ambulatori Estetici”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, i controlli stanno interessando capillarmente la provincia del frusinate. A pochi giorni dal provvedimento che ha portato alla chiusura di un ambulatorio medico attivato illecitamente all’interno di un centro estetico a Cassino, i militari hanno individuato una nuova e grave situazione di incompatibilità, questa volta a Pontecorvo. Nei giorni scorsi, a Pontecorvo (FR), i militari hanno ispezionato un locale studio di tatuaggi e piercing, portando alla luce una situazione di grave irregolarità per quanto concerne la normativa sanitaria. All’interno della medesima unità immobiliare, infatti, gli operanti hanno accertato la presenza di una stanza interna adibita a tutti gli effetti a studio medico per trattamenti di medicina estetica.Nel corso dell’ispezione, i Carabinieri hanno constatato che l’ambiente era stato appositamente attrezzato con lavabo, scrivania e un lettino di tipo medico-fisioterapico. A conferma dell’attività sanitaria svolta, all’interno dei locali sono stati rinvenuti numerosi bigliettini da visita e opuscoli informativi che promuovevano l’erogazione di svariate prestazioni di medicina estetica. L’attività illecita veniva ampiamente pubblicizzata anche all’esterno dei locali attraverso specifiche vetrofanie; in prossimità del campanello d’ingresso, i militari hanno persino individuato un cartello con la dicitura inequivocabile: “PRESS FOR THE FILLER AND BOTOX“. L’ispezione dei Carabinieri del NAS ha dato riscontro all’attività informativa ed al patrimonio di approfondite conoscenze del territorio in possesso dei militari, da cui emergeva che la struttura promuoveva al pubblico attivamente i propri servizi sanitari.Il fulcro della violazione risiede nella grave condizione di incompatibilità determinata dalla coesistenza, all’interno degli stessi locali, di un’attività sanitaria (lo studio medico) e di un’attività non sanitaria (l’esecuzione di tatuaggi). La normativa di settore vieta esplicitamente questa commistione. La ratio di tale divieto è fondamentale per la tutela della salute pubblica: le due attività devono operare in ambienti nettamente separati per garantire il rigoroso rispetto dei protocolli igienico-sanitari. La vicinanza e la promiscuità tra procedure mediche invasive (come le iniezioni di botulino e filler) e le normali pratiche di tatuaggio aumentano esponenzialmente il rischio di contaminazioni incrociate e infezioni, mettendo a grave repentaglio la sicurezza dei clienti.A fronte delle evidenze riscontrate, i Carabinieri del NAS hanno immediatamente segnalato la situazione al Comune di Pontecorvo, richiedendo l’emissione dei provvedimenti di competenza. L’Ente, recependo le criticità sollevate dai militari a tutela dell’igiene pubblica, ha tempestivamente emanato un’ordinanza di chiusura dello studio medico al fine di risolvere in via definitiva la causa di incompatibilità. L’episodio di Pontecorvo evidenzia, ancora una volta, la massima attenzione dell’Arma nel prevenire l’esercizio di professioni sanitarie in contesti strutturalmente non idonei. Difendere la collettività dai gravi rischi derivanti dalla promiscuità di queste pratiche rappresenta una priorità assoluta per i militari del NAS, la cui attività ispettiva manterrà un livello di guardia elevato su tutto il territorio di competenza anche nelle prossime settimane.