Medicina a Tirana, Codici: diffida all’Università per il rimborso degli studenti

Stesso corso, tasse diverse. È il caso della facoltà di Medicina a Tor Vergata presso le sedi di Roma e Tirana. Con l’intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca, e il dietrofront dell’ateneo il problema sembrerebbe risolto per chi si iscrive ora. Resta da sciogliere il nodo legato agli studenti con iscrizione precedente al 2026, che hanno sostenuto i test direttamente a Tirana. Al loro fianco si schiera Codici, che ha inviato una diffida alla sede albanese.“Siamo ricorsi a questa iniziativa – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – perché, dopo il clamore iniziale, la vicenda sembra essere finita in secondo piano nonostante non sia stata risolta una questione fondamentale. Nella diffida inviata alla sede di Tirana, su cui abbiamo interessato anche Tor Vergata e Ministero, chiediamo che venga restituita la differenza della somma richiesta per Roma e Tirana agli studenti che hanno già versato la retta. A questo si aggiunge la richiesta di cessare il comportamento discriminatorio e di applicare per il futuro le stesse tasse per tutti”.“Stiamo dando voce agli studenti che ci stanno contattando per raccontare difficoltà e disagi che non riguardano solo la retta da quasi 10mila euro – afferma Stefano Gallotta, avvocato di Codici che sta seguendo la vicenda –. C’è chi, ad esempio, lamenta anche una differenza importante a livello amministrativo: per gli iscritti a Tirana dagli anni precedenti sono previsti meno appelli rispetto a quelli per gli studenti provenienti da Tor Vergata. Riteniamo che si debba fare chiarezza anche su questi aspetti. Continueremo a raccogliere le segnalazioni degli studenti e andremo avanti con la nostra azione per il rimborso, che riteniamo doveroso. Se non otterremo risposte, siamo pronti ad avviare una class action”.Gli studenti iscritti alla facoltà di Medicina presso l’Università di Tor Vergata, coinvolti nella vicenda della differenza di rette tra Roma e Tirana, possono contattare l’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.

