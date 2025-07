Medici a gettone: costi altissimi, qualità discutibile. La Asl di Frosinone pronta a cambiare rotta

Negli ospedali italiani il ricorso ai cosiddetti “gettonisti” — medici assunti tramite cooperative o agenzie interinali per coprire turni temporanei — è ormai diventato un fenomeno strutturale. Ma qualcosa potrebbe cambiare, e presto. Alla Asl di Frosinone, secondo fonti interne, si starebbe lavorando seriamente per affrontare la questione. Nulla è ancora ufficiale, ma il clima è quello di un cambiamento ormai necessario.

A sollevare nuovamente l’attenzione sul tema è stato il recente rapporto dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il documento, disponibile pubblicamente, fotografa con precisione l’entità del problema. Le parole del presidente Giuseppe Busia sono particolarmente dure:

“Nel fenomeno dei ‘gettonisti’ ci sono più profili in gioco: l’elevato costo dei servizi; l’inadeguatezza del servizio offerto; la scarsa affidabilità del servizio (pensiamo alla lucidità di un medico dopo 36 ore filate di servizio); il far west dei contratti, di durata breve con elusione di qualsiasi principio di programmazione e concorrenza”.

Costi altissimi, qualità discutibile e una giungla contrattuale: è questo il bilancio impietoso del sistema basato sui gettonisti. Secondo l’ANAC, la soluzione passa dalla programmazione e dall’assunzione strutturata di personale sanitario, che consenta non solo un risparmio economico ma anche una maggiore sicurezza per i pazienti e condizioni dignitose per i medici stessi.

La Asl di Frosinone sembra aver colto il messaggio. Non ci sono ancora atti ufficiali o bandi, ma qualcosa si muove. Forse il report dell’Autorità è stato letto — e capito — nel dettaglio.

Nel frattempo, resta da vedere se questa inversione di rotta, tanto auspicata quanto complessa, troverà davvero attuazione. Ma una cosa è certa: la fase della tolleranza passiva sembra avviarsi alla conclusione.