Mediaset, trattative in corso con Andrea Scanzi. Ma Silvia Toffanin frena sul nuovo format

Proseguono, ma senza un’intesa definitiva, le trattative tra Mediaset e il giornalista Andrea Scanzi. L’editore televisivo guidato da Pier Silvio Berlusconi avrebbe espresso un forte interesse per portare Scanzi su Rete 4 con un talk show in prima serata, nell’ottica di diversificare l’offerta editoriale e attrarre un pubblico orientato verso posizioni progressiste.

Secondo fonti vicine all’azienda, Berlusconi avrebbe individuato nel volto del Fatto Quotidiano il profilo ideale per replicare, in chiave diversa, l’operazione già avviata con Bianca Berlinguer. Tuttavia, l’accordo sembra ancora lontano. Scanzi, infatti, avrebbe declinato l’ipotesi di un tradizionale talk show, proponendo invece un format di interviste più personale e meno legato all’attualità politica.

Uno degli ostacoli principali, secondo indiscrezioni, sarebbe rappresentato da Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi e volto di punta del gruppo con il suo programma “Verissimo”. La conduttrice – da anni al centro del weekend televisivo di Canale 5 – vedrebbe con riserva un eventuale progetto concorrente o sovrapponibile al suo format, soprattutto in termini di linguaggio e target.

Al momento, nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Da parte di Scanzi è arrivata soltanto una smentita, definita da alcuni osservatori come “di rito”, che non esclude la possibilità di futuri sviluppi. Mediaset, intanto, non ha confermato né smentito le indiscrezioni, mantenendo il massimo riserbo sulla questione.

Il corteggiamento nei confronti del giornalista – già noto per la sua forte identità editoriale e per un vasto seguito sui social – conferma la volontà di Mediaset di rinnovare parte della propria offerta, puntando su contenuti che intercettino nuove fasce di pubblico. Resta da capire se e come le tensioni interne all’azienda, legate anche a equilibri personali e strategici, incideranno sull’esito della trattativa.