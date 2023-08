Mediaset Lavora con noi: selezioni, casting e come candidarsi

L’offerta televisiva del Gruppo è ripartita tra canali TV gratuiti e a pagamento. Tra i primi ci sono le 3 reti generaliste storiche della società, Canale 5, Italia 1 e Retequattro. A queste si aggiungono Telecinco e Cuatro, le reti generaliste spagnole, ed i canali tematici Cine34, Boing, Cartoonito, Iris, La5, Mediaset Extra, Focus, Italia 2, Top Crime, il venti, 27 e Tgcom24. Per quanto riguarda, invece, la pay per view sono attivi i servizi Mediaset Infinity e Infinity +, la piattaforma disponibile su smart tv e su tutti i dispositivi per la visione gratuita in streaming dei programmi Mediaset e una selezione esclusiva di contenuti on-demand, Mediaset TgCom24 e Sport Mediaset. La società è presente inoltre nel settore del cinema con Medusa Film e Taodue e nel campo pubblicitario con le concessionarie Publitalia ’80, Digitalia ’08 e Mediamond.

MEDIASET CASTING

Per coloro che, invece, sognano una carriera televisiva o, semplicemente, desiderano partecipare alle trasmissioni tv proposte dall’azienda italiana, sono disponibili numerosi casting Mediaset.

Ecco un elenco delle candidature aperte al momento per partecipare ai programmi Mediaset:

CASTING GENERICI

É possibile candidarsi per i provini Mediaset per le seguenti figure:

Modelli e Modelle;

Professionisti dello Spettacolo;

Figuranti.

Le candidature possono essere inviate da questa pagina.

CASTING CANALE 5 – FASCINO PGT

Diversi tra i più noti programmi televisivi che vanno in onda su Canale 5 sono prodotti dalla Fascino PGT (Produzione Gestione Teatro) srl, società di produzione televisiva italiana di proprietà della RTI (Reti Televisive Italiane SpA, società del Gruppo Mediaset) e di Maria De Filippi. Per partecipare ai provini per queste trasmissioni occorre candidarsi attraverso il portale web di WittyTv, la web TV che offre contenuti esclusivi, anticipazioni, backstage, esibizioni musicali, interviste, dietro le quinte e altri contenuti relativi alle produzioni Fascino.

Sognate di sfondare nel mondo dello spettacolo? Desiderate dar prova del vostro talento in televisione? Siete alla ricerca della vostra anima gemella? Siete una coppia non sposata e volete mettere alla prova il vostro legame? Siete alla ricerca di amici o familiari che non vedete da tempo, dovete chiedere perdono a qualcuno o vi piacerebbe fare una sorpresa ad una persona cara? Sono aperte le candidature per partecipare a:

Amici, il noto talent show che vede giovani talenti della musica e della danza alternarsi tra lezioni nella scuola di arti televisiva più famosa d’Italia, esibizioni in TV e sfide;

C’è posta per te, il people show di Maria De Filippi dedicato a coloro che vogliono fare una sorpresa a persone care, chiedere perdono o ritrovare amici e familiari;

Tù Sí Que Vales, il talent show condotto da Belén Rodríguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari;

Uomini e Donne Trono Classico, il dating show, ideato e condotto da Maria de Filippi, che cerca di formare coppie in televisione che possano funzionare anche nella vita reale, facendo incontrare “tronisti” e “corteggiatori”;

Uomini e Donne Trono Over, costola di Uomini e Donne che offre a “dame” e “cavalieri” di età più adulta la possibilità di incontrarsi, conoscersi e frequentarsi, per trovare una persona con cui costruire una storia reale al di fuori del programma;

Temptation Island: lo show dedicato a coppie in crisi che desiderano partecipare ad un reality e recuperare il proprio rapporto.

In questa pagina trovate tutte le informazioni sui casting dei programmi prodotti dalla Fascino PGT.

CASTING CANALE 5 – SDL

I casting dei programmi di Paolo Bonolis e Luca Laurenti vengono seguiti da SDL 2005, società di produzione televisiva specializzata nell’organizzazione e gestione di casting guidata da Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis. Al momento è possibile candidarsi per partecipare a:

Ciao Darwin: varietà e game show dove gareggiano due squadre rappresentanti di due categorie umane opposte per scoprire quale delle due è più forte ed individuare i connotati e le caratteristiche dell’uomo e della donna del terzo millennio;

Avanti un altro!: gioco a premi in onda dal 2011.

Inoltre, la società è sempre alla ricerca modelli, modelle e figuranti che presenzieranno negli show televisivi.

É possibile iscriversi ai casting SDL 2005 tramite questa pagina.

PROVINI ITALIA 1, RETEQUATTRO E ALTRE RETI

Per partecipare come pubblico, concorrenti e / o ospiti alle altre trasmissioni televisive dei canali Mediaset occorre visitare i portali web dedicati a ciascun programma o i siti delle relative case di produzione. Le candidature per i casting, infatti, possono essere raccolte sia attraverso la piattaforma di una singola trasmissione che da quella della società produttrice di una o più programmi che vanno in onda su una stessa rete o su più reti.

Se avete storie da raccontare, ad esempio, potete inviarli a:

Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso dedicato a interviste, servizi di approfondimento e di cronaca, notizie di attualità, gossip e molto altro;

Forum, il fortunato tribunale televisivo che, dal 2013, è affidato alla conduzione di Barbara Palombelli;

Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca recente.

In questa pagina trovate tutti i contatti delle redazioni e in questa pagina tutte le informazioni per partecipare come pubblico.

Se volete segnalare un disservizio o una ingiustizia, potete inoltre visitare l’area ‘Dillo alle Iene‘ del portale web dedicato all’irriverente show televisivo Le Iene, dalla quale è possibile scrivere alla redazione. Per chiedere, invece, di partecipare come pubblico è necessario contattare la redazione tramite i riferimenti presenti in questa pagina.

MEDIASET LAVORO E ASSUNZIONI PER STAFF INTERNO

L’azienda seleziona, durante l’anno, personale interessato a lavorare in televisione e presso le varie sedi del Gruppo. La società non pubblica sul portale Mediaset Lavora con noi le offerte di lavoro attive, ma si limita semplicemente a raccogliere le candidature pervenute che vengono valutate dei responsabili delle Risorse umane ogni volta in cui si rendono disponibili nuove posizioni. Per candidarsi è necessario visitare questa pagina dedicata al recruiting (Mediaset Lavora con noi), dalla quale si può scegliere per quale categoria inoltrare la propria candidatura (studenti, neolaureati o professionisti). Cliccando sulla sezione d’interesse è possibile inserire il cv nel database aziendale tramite il modulo telematico per l’invio dell’autocandidatura e renderlo quindi disponibile in vista di selezioni per la copertura di posti di lavoro in Mediaset.

Quali sono i profili professionali ricercati? Le figure che operano in Mediaset sono molteplici e coprono tutte le aree di attività di una emittente televisiva. Parliamo di: produzione (registi, cameraman, assistenti di regia, assistenti di studio, grafici, tecnici luci, audio, video, manutentori ecc.) redazioni giornalistiche (giornalisti, inviati, addetti stampa ecc.) personale di supporto alla produzione dei programmi (scenografi, costumisti, parrucchieri, assistenti) figure che operano nello staff dei programmi (presentatori, autori, redattori, capo redattori, addetti ospiti e figure tecniche). A questi si aggiungono tutte le mansioni di staff (segretarie, centraliniste, addetti comunicazione, marketing, pubbliche relazioni, amministrativi, esperti finanza, legali, project manager, tecnico IT ecc.) e le figure manageriali (dirigenti, responsabili, manager). Nel form di invio candidatura è importante indicare le proprie esperienze precedenti.

LEGGI ANCHE

Il Sole 24 Ore Lavora con noi: posizioni aperte e come candidarsi

STAGE PER STUDENTI E NEOLAUREATI

Mediaset inserisce costantemente stagisti / tirocinanti. La ricerca è rivolta a giovani di talento ai quali vengono proposti percorsi di formazione e lavoro finalizzati all’assunzione in azienda. In particolare vengono offerte opportunità di stage curriculari agli studenti universitari che desiderano completare il loro percorso formativo con un’esperienza on the job in diverse aree aziendali (staff, produzione, operation, concessionaria pubblicità, ecc.). Ai neolaureati può essere proposto l’inserimento tramite tirocinio oppure con apprendistato. Le candidature devono essere inviate sempre tramite la sezione web Mediaset lavora con noi.

AMBIENTE DI LAVORO

Mediaset investe molto nelle risorse umane, considerate un elemento di primo piano per il perseguimento positivo degli obiettivi aziendali, ed offre ai collaboratori un contesto professionale che rispetta i diritti dei lavoratori, ne tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, garantisce le pari opportunità e favorisce la crescita professionale. Attualmente circa il 97% dei lavoratori Mediaset sono assunti con contratto a tempo indeterminato (di cui il 48% donne) e circa il 55% ha adottato lo smartworking come modalità di lavoro.

Diverse, ad esempio, sono le iniziative del Gruppo rivolte al benessere dei dipendenti e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, concentrate nel Mediacenter, uno spazio di oltre 3.000 metri dedicato a servizi quali asilo nido, banca, sportello postale, libreria, agenzia di viaggi, parafarmacia, centro fitness, centro medico, bar, paninoteche, ristoranti, lavanderia, sartoria e area shopping. Non mancano, inoltre, le convenzioni siglate con istituti bancari, assicurazioni e operatori commerciali, a vantaggio dei lavoratori Mediaset. Il welfare aziendale prevede poi un piano di assistenza sanitaria e un fondo pensione integrativo.

FORMAZIONE PER IL PERSONALE

Investimenti non mancano anche per l’erogazione di percorsi formativi per i collaboratori, suddivisi tra formazione manageriale, professionale e obbligatoria, tra cui corsi su temi d’interesse quali la resilienza, la gestione del personale, la leadership, le competenze tecniche, economia e business development, e Sicurezza e Salute ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81/08. Mediaset offre anche interessanti programmi formativi a persone esterne, non dipendenti dell’azienda, attraverso il Campus Multimedia In.Formazione, un consorzio nato nel 2004 per iniziativa del Gruppo e della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, che organizza attività formative nei settori del giornalismo e della comunicazione, quali il Master in Giornalismo e i Corsi di aggiornamento professionale.

COME CANDIDARSI, MEDIASET LAVORA CON NOI

Riassumiamo tutte le modalità di candidatura. Gli interessati alle future assunzioni Mediaset e alle offerte di lavoro attive per lo staff interno possono candidarsi visitando questa pagina dedicata alle carriere e selezioni del Gruppo, Mediaset Lavora con noi, e registrando il curriculum vitae nell’apposito form online in vista di prossime selezioni di personale.

Fonte ticonsiglio.com