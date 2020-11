Media Valle del Liri, l’impennata del Coronavirus

FONTANA LIRI-ARCE-COLFELICE-ARPINO-MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO. IL COVID SPOPOLA. SECONDA ONDATA NEL VIVO.

Il virus, il contagio, i sintomi o l’asintomaticità, il lockdown, la caduta dell’economia, la ripresa della curva, la riapertura di ogni cosa, scuole, centri commerciali, aereoporti; eccoci di nuovo al primo punto: virus, e alla sua evoluzione. Da non molto la seconda ondata di Covid 19 sta riniziando a far schizzare la curva dei contagi e mietere vittime. A ieri i contagi nella provincia di Frosinone erano 301 con due decessi. Il punto è che nei nostri paesi si concentra un gran numero di contagiati. Il bilancio di Arce era a più di 50 contagiati che tra negativizzati, guariti e nuovi contagi si attesta adesso intorno ai 31. Fontana Liri, invece, come riportato dal comune ha una positività che sfiora i 40 casi, ma soprattutto un decesso. Infatti i casi sono attualmente 37 ai quali sottrarre gli 8 negativizzati. In ordine di contagi arriviamo a Monte San Giovanni che annovera 81 contagiati rendendo la situazione quasi critica. Purtroppo però il primato spetta alla città della cultura di Arpino dove si arriva a toccare addirittura la vetta dei 100 casi. Se ne contano 96 di cui 3 ricoverati presso strutture ospedaliere. Nonostante ciò ci sono paesi come Colfelice quasi Covid-free. Questo ci rasserena poiché ci rende consapevoli che il virus non ha ancora raggiunto tutti i comuni limitrofi, trasformandoli come nel romanzo di Patrick McGrath in “città fantasma”, per le quarantene obbligate, per la paura di uscire di casa e per il coprifuoco alle 22:00.

Luca Colafrancesco

Foto web

