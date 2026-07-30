MECSPE 2027: c’è l’avviso pubblico per la partecipazione delle PMI

Domande entro il 25 settembre 2026. Camera di Commercio Frosinone Latina e Azienda Speciale Informare accompagnano le imprese nei percorsi di innovazione, competitività e internazionalizzazione

Accompagnare le imprese del territorio nei percorsi di crescita, innovazione e apertura ai mercati internazionali continua ad essere una delle priorità della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della sua Azienda Speciale Informare. In questa direzione si inserisce anche la partecipazione collettiva a MECSPE 2027, uno dei più importanti appuntamenti fieristici italiani dedicati all’industria manifatturiera e alle tecnologie per l’innovazione, occasione strategica per promuovere le eccellenze produttive delle province di Frosinone e Latina, favorire nuovi contatti commerciali e creare concrete opportunità di business sui mercati nazionali ed esteri.

La venticinquesima edizione di MECSPE – la fiera internazionale dell’industria manifatturiera – si terrà a Bologna dal 3 al 5 marzo 2027 e, anche per questa edizione, Informare, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone Latina, promuove ed organizza la partecipazione di una collettiva di aziende.

Con 12 Settori espositivi in un unico evento, MECSPE presenta al pubblico una panoramica completa dei principali distretti industriali e delle eccellenze Made in Italy dell’industria manifatturiera, esercitando così un forte richiamo a livello internazionale.

Con l’obiettivo di creare un punto di incontro tra domanda e offerta, gli espositori di MECSPE Bologna, grazie alla stretta collaborazione con ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, avranno l’opportunità di incontrare le delegazioni di buyer provenienti da Paesi europei ed extraeuropei durante le giornate di manifestazione attraverso un programma di matching e incontri d’affari one to one, anche all’interno della Buyers Lounge. Un’occasione importante per stabilire un contatto diretto con nuovi potenziali clienti o consolidare la propria rete di distributori/importatori esteri.

Per la partecipazione a MECSPE 2027, Informare riserverà uno spazio collettivo per circa 20 imprese delle province di Frosinone e Latina nell’area SUBFORNITURA MECCANICA, Padiglione 26. Le imprese avranno a disposizione uno spazio espositivo allestito e graficamente personalizzato in collettiva aperta. La quota di partecipazione per azienda è di € 500,00 + IVA e comprende lo spazio espositivo aperto, brandizzato e allestito con tutti i comfort e numerosi servizi che sono consultabili sull’avviso pubblico.

Modalità di partecipazione

Le aziende interessate a partecipare alla fiera MECSPE 2027 dovranno compilare la domanda di partecipazione ed inviarla all’indirizzo PEC internazionalizzazione.informare@legalmail.it, unitamente alla copia del pagamento della quota di partecipazione.

La domanda di partecipazione, allegata e scaricabile dal sito www.informare.camcom.it, dovrà essere inviata improrogabilmente entro e non oltre il giorno 25/09/2026, a mezzo PEC, in formato pdf e sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare/legale rappresentante. Le domande pervenute dopo il termine sopra indicato saranno prese in considerazione solo in caso di eventuali ulteriori disponibilità di spazi espositivi, sempre se conformi alle prescrizioni dell’Avviso. Le domande di partecipazione saranno accolte ed istruite in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. Gli spazi espositivi saranno assegnati alle imprese sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. I requisiti di ammissibilità per le imprese sono elencati nell’Avviso Pubblico.