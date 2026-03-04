MECSPE 2026 – Tecnologie per l’Innovazione” Diciotto imprese protagoniste a Bologna con la Camera di Commercio

4 Marzo 2026 – Al via oggi a Bologna Fiere la 24ª edizione di MECSPE – Tecnologie per l’Innovazione, tra i principali appuntamenti fieristici italiani dedicati all’industria manifatturiera. La Camera di Commercio Frosinone Latina, con il suo braccio operativo, l’Azienda Speciale Informare, e con Unindustria, anche quest’anno, partecipa con una collettiva di 18 aziende delle province di Frosinone e Latina, presenti da oggi fino al 6 marzo 2026 nel Padiglione 26 – Stand B78, su un’area espositiva di 160 metri quadrati, con un allestimento pensato per valorizzare innovazione, identità e capacità produttiva del territorio.MECSPE, vetrina di riferimento per i principali distretti industriali e le eccellenze Made in Italy dell’industria manifatturiera, esercita un forte richiamo a livello internazionale. In quest’ottica, anche per questa edizione, l’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento competitivo delle imprese dell’area vasta Frosinone Latina sui mercati nazionali e internazionali. Lo spazio collettivo è concepito come un cluster integrato capace di esprimere la forza di un network solido e innovativo, in cui le singole realtà aziendali trovano visibilità all’interno di un progetto comune riconoscibile e coerente.Un’occasione importante per stabilire un contatto diretto con nuovi potenziali clienti o consolidare la propria rete di distributori/importatori. Particolare attenzione è, infatti, dedicata agli incontri con operatori esteri. Grazie alla collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane -, le aziende espositrici partecipano a sessioni di matching e incontri business to business con buyer provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di export e consolidare le reti commerciali.«MECSPE rappresenta una vetrina strategica per il nostro sistema produttivo – dichiara il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora –. Essere qui, anche per questa edizione, con 18 imprese significa continuare a investire su innovazione, internazionalizzazione e filiere integrate. Presentarsi come sistema, con un’identità forte e condivisa, consente alle aziende di dialogare in modo più efficace con i mercati globali e di intercettare nuove occasioni di business. La dimensione collettiva rafforza la competitività delle nostre aziende e consolida l’immagine di un territorio dinamico, capace di interpretare le sfide dell’industria 5.0».«Accompagnare le imprese in un contesto internazionale di alto profilo come questo significa offrire loro strumenti concreti di crescita – sottolinea la Consigliera delegata all’Internazionalizzazione di Informare, Carla Picozza, che guida la delegazione al MECSPE – Come Camera di Commercio e Azienda Speciale siamo impegnati a costruire ponti per l’internazionalizzazione, svolgendo un ruolo di veri e propri ambasciatori dei territori e delle imprese. Il nostro compito è accompagnarle e guidarle, creando le condizioni più favorevoli per affrontare e vincere le sfide dei nuovi mercati, rafforzando la loro presenza e competitività a livello globale».“Le aziende di Frosinone, considerata la forte vocazione manifatturiera, hanno accolto con grande entusiasmo la possibilità di prendere parte a questa importante fiera di Bologna, dove innovazione e tecnologia sono le vere protagoniste – dichiara il Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Frosinone Gianluigi Raponi – In sinergia con il Presidente Piccola Industria di Latina, Lorenzo Civerchia, e d’intesa con i colleghi delle aree comprensoriali di Cassino, Gianluigi Pezzulo e di Aprilia, Roberto Tursini, abbiamo avviato contatti con la Camera di Commercio di Frosinone Latina, che, compreso il forte interesse delle imprese, tramite Informare, ha emanato un avviso pubblico per promuovere ed organizzare la partecipazione, per il secondo anno consecutivo, di una collettiva di aziende a questa Fiera. In totale 14 aziende associate ad Unindustria, hanno preso parte alla fiera, che è stata una importante occasione per promuovere i nostri prodotti e servizi”.“Il Mecspe è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che da anni registra una crescita costante, per questo non abbiamo voluto perdere questa importante occasione – dichiara il Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Latina Lorenzo Civerchia – Prendere parte a Mecspe significa entrare in contatto con i leader del settore che qui presentano le loro novità e prodotti. Quest’anno ci sono ben 13 saloni tematici, piazze dell’eccellenza e quartieri ad indirizzo merceologico di estremo interesse per le piccole e medie imprese. Per questo motivo ci ha fatto estremamente piacere prendere parte a questa iniziativa, che coinvolge ogni anno un numero sempre crescente di visitatori”.

Le aziende partecipanti all’edizione 2026

AEP Assemblaggi Elettronici; Europlastics; Icaplants; Idea Impresa; Mackma; Mappi International; Meca Plast; Metatron; MG Utensili; Mktg; Mollificio Centro Italia; O.Me.Ca; Ometec; Profima; Signorotto Fire Service; T.A.T.; Tecno Oil; Zeta Consulting. La presenza a MECSPE 2026 conferma l’impegno di ente camerale, Azienda Speciale e Unindustria nel sostenere in modo strutturato la crescita del comparto locale, puntando su innovazione tecnologica, reti d’impresa e apertura ai mercati internazionali.