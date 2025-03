“MECSPE 2025 – Tecnologie per l’innovazione”, le imprese protagoniste a Bologna con la Camera di Commercio

La Camera di Commercio Frosinone Latina, attraverso il braccio operativo dell’Azienda Speciali Informare, partecipa, insieme alle aziende del territorio e ad Unindustria, alla 23esima edizione del “MECSPE-Tecnologie per l’Innovazione”. Dal 5 al 7 marzo a Bologna va in scena quello che è considerato uno dei più importanti appuntamenti fieristici italiani sulle innovazioni per l’industria manifatturiera. L’ente camerale, accogliendo la richiesta del sistema imprenditoriale e di Unindustria, ha inteso promuovere e sostenere la partecipazione delle imprese all’edizione 2025 della Fiera internazionale. Presente anche una rappresentanza di studenti dell’ITS Meccatronico del Lazio.

Grazie alla sinergia delle 5 aree e dei 13 saloni tematici, che offrono al visitatore una panoramica completa su materiali, macchine e tecnologie innovative, la manifestazione rappresenta la via italiana per l’industria 5.0, un modello di impresa sostenibile e collaborativa a misura d’uomo. Nel 2024 MECSPE ha attirato 66.906 visitatori altamente profilati provenienti dai principali settori dell’industria manifatturiera di cui 1.350 dall’estero, ha ospitato 2.073 espositori ed ha organizzato 72 incontri tra convegni e workshop.

Le aziende che hanno partecipato al MECSPE

Nello stand di Camera di Commercio e Informare, uno spazio collettivo di circa 150 mq è stato riservato a 17 aziende delle province di Frosinone e Latina. Hanno partecipato al MECSPE: Europlastics Srl di Colfelice; Icaplants Srl di Latina; Idea Impresa Srl di Sora; Mackma Srl di Piedimonte San Germano; Mappi International Srl di Cisterna di Latina; Metatron Srl di Ceprano; Mktg Società benefit Srl di Frosinone; Mollificio Centro Italia Srl di Monte San Giovanni Campano; O.Me.Ca. Srl di Frosinone; Ometec Srl di Sora; Profima Srl di Frosinone; Progemec Srl di Cassino; Refas Srl di Frosinone; Sogo Spa di Frosinone; T.A.T. Srl Trattamenti Alta Tecnologia di Frosinone; Tecno Oil Srl di Anagni e Zeta Consulting Srl di Frosinone.

“Aver dato a 17 imprese dell’area vasta Frosinone Latina l’occasione di poter partecipare ad un evento di così grande rilevanza nel panorama internazionale è per noi motivo di grande soddisfazione. È la prova che stiamo andando nella giusta direzione, ascoltando le istanze del panorama produttivo e mettendo a terra le risorse necessarie per poter dare loro risposte. Una concretezza nell’azione che stiamo portando avanti in tutti i settori di riferimento con l’obiettivo di far crescere il tessuto economico delle nostre province puntando su asset centrali quali la formazione, l’internazionalizzazione e la promozione”. – Ha commentato il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

La Consigliera delegata all’Internazionalizzazione di Informare, Carla Picozza, che ha guidato la delegazione al MECSPE, ha aggiunto: “Aver accompagnato una collettiva di ben 17 imprese in questo importante viaggio e aver raccolto la loro soddisfazione indica l’importanza del lavoro che Camera di Commercio e Azienda Speciale Informare svolgono per le imprese dei nostri territori. Parliamo di tecnologia, parliamo di futuro e parliamo di opportunità e proprio per questo abbiamo voluto anche la partecipazione di alcuni ragazzi dell’Its Meccatronico del Lazio; perché sono loro il futuro dei nostri territori. La nostra presenza ad una vetrina d’eccezione quale quella del MECSE, che è la più importante fiera business to business delle tecnologie e delle innovazioni per la manifattura, ha consentito alle nostre aziende di farsi conoscere e di promuovere i loro modelli produttivi”.

A Bologna anche il Vicepresidente dell’ente camerale, Paolo Marini, che ha commentato: “Una bella iniziativa della Camera di Commercio di Frosinone Latina e della sua Azienda Speciale che si inquadra in un’azione di riposizionamento sul territorio del settore della manifattura, in questo caso in particolare di quella che riguarda la meccatronica e la meccanica. Una partecipazione importante per le nostre aziende tutte allineate e in qualche modo complementari per tipologia di produzione e di prodotto. Abbiamo assistito anche ad un’interazione positiva ed efficace tra imprenditori”.

“In considerazione delle caratteristiche del territorio di Frosinone a forte vocazione manifatturiera, è emerso da parte delle aziende un elevato interesse per il tema delle filiere e dell’export – dichiara il Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Frosinone Gianluigi Raponi – In questo contesto si inserisce la partecipazione alla Fiera “MECSPE-Tecnologie per l’Innovazione” di Bologna. In sinergia con il Presidente Piccola Industria di Latina, Lorenzo Civerchia, e d’intesa con i colleghi delle aree comprensoriali di Cassino, Gianluigi Pezzulo e di Aprilia, Roberto Tursini, abbiamo avviato contatti con la Camera di Commercio di Frosinone Latina, che, compreso il forte interesse delle imprese, tramite Informare, ha emanato un avviso pubblico per promuovere ed organizzare la partecipazione di una collettiva di aziende per questa Fiera. In totale 15 aziende associate ad Unindustria, hanno preso parte alla fiera, che è stata una importante occasione per promuovere i nostri prodotti e servizi”.

“MECSPE è la più importante fiera italiana business to business delle tecnologie e delle innovazioni per la manifattura – dichiara il Presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria Latina Lorenzo Civerchia – e per questo motivo ci ha fatto estremamente piacere prendere parte a questa iniziativa, che coinvolge oltre 60.000 visitatori altamente profilati, provenienti dai principali settori dell’industria manifatturiera. Di estremo interesse per le piccole e medie imprese, sono risultati anche i filoni trattati nel corso di questa edizione della fiera: formazione, digitalizzazione e sostenibilità, temi che oggi sono fondamentali per la crescita delle imprese”.