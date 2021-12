“Me lo fai allo stesso prezzo?” Perché preferire un commerciante di vicinato ad Amazon

Molte volte ci abbiamo pensato: ma non sarebbe meglio comprare un regalo o un qualsiasi articolo in un negozio su strada vicino a noi piuttosto che su Amazon?

La risposta la conosciamo ed è sì, preferiamo acquistare da un commerciante che conosciamo, più simpatico dell’altro, più simpatico di uno che non paga neanche le tasse in Italia. Io lo preferisco.

Ma quello “antipatico” è comodo, comodissimo, ci sa proprio fare e applica prezzi più bassi. L’altro, quello simpatico, di qualunque origine, che rimette in giro nella nostra economia quanto ha guadagnato (sempre che non abbia acquistato i suoi articoli in qualche paese asiatico), fa prezzi più alti ed è un po’ più scomodo. Sempre pronto a darmi anche qualche buon consiglio però, se richiesto.

Purtroppo, non c’è partita, ma possiamo provare a vincerla. Come? Quando dovete comprare qualcoa, provate a chiedere al commerciante simpatico, apparentemente esoso e un po’ scomodo, una piccola semplice cosa: su Amazon costa di meno (però deve essere vero!), me lo vendi allo stesso prezzo?

Il risultato potrà essere sorprendente. Lo sconto è pressoché assicurato e molti commercianti simpatici vi applicheranno lo stesso prezzo di una piattaforma multimiliardaria. Un’accortezza: la domanda fatela ben prima di arrivare alla cassa! Altrimenti sarete con la carta o il portafogli in mano, oramai paganti, qualsiasi prezzo sia. Se il commerciante non riesce proprio a impegnarsi, liberi di scegliere!

Oh e la cosa è valida sia a Natale, sia durante i saldi, sia SEMPRE. E, SEMPRE, chiedetevi se quanto state acquistando vi serve veramente.

fonte Greenme