MC Mancini impegno su due fronti. Paniccia in gara a Varano, mentre a Ortona debutta Martina Lancia

Il fine settimana che ci apprestiamo a vivere, sarà un week race doppio per il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Difatti il sodalizio isolano, sarà impegnato sui circuiti di Varano e Ortona. Sui duemilatrecentocinquanta metri della pista di Varano De Melegari, è in programma il terzo appuntamento del CIV Classic e in questa competizione il sodalizio isolano sarà rappresentato da Domenico Paniccia. Il pilota del MC Mancini (Campione Italiano in carica), dopo le prime quattro gare, che non sono andate proprio come il pilota ciociaro sperava, in sella alla sua Ducati, avrà l’arduo compito di scalare la classifica e avvicinare la cima, per poi tentare nel finale di campionato l’assalto alla testa del campionato e bissare il titolo ottenuto nella scorsa stagione. Chiaramente scriverlo è molto semplice, ma in pista la cosa è molto diversa, perché gli avversari non stanno certo a guardare. Passiamo ora al circuito abruzzese di Ortona, dove invece si correrà la terza tappa del Trofeo Centro Italia Supermoto. Proprio su questo tracciato, avremo una piacevole novità per il MC Franco Mancini e per tutti gli appassionati ciociari. Difatti debutterà un giovane pilota, e questa è già di per se una notizia rilevante, ma a arricchirla, c’è il fatto che si tratta di una giovane pilota rappresentante del gentil sesso, che risponde al nome di Martina Lancia. Questa giovane ragazza dopo essersi lungamente allenata, debutterà nella classe Pit Bike, si tratta di un esordio importante, dove Martina oltre alle sue doti tecniche, dovrà sfoggiare la calma necessaria per contenere la pressione della gara che inevitabilmente subirà. Sullo stesso tracciato gareggerà anche il papà di Martina, Antonio Lancia che correrà nella classe Supermotard. A tutti e tre gli alfieri del MC Franco Mancini va un grosso ”In bocca al lupo”da parte del direttivo e di tutti i soci del sodalizio isolano.

M.C. Franco Mancini 2000