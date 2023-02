Mazzaroppi su Lazioimpresa 4.0: minnovazione digitale nel rispetto dell’ambiente, per le imprese e per i cittadini

Laziompresa 4.0 è uno dei progetti bandiera del nostro candidato Presidente Alessio D’Amato, che punta ad una Regione che sostenga la transizione digitale e verde delle imprese.

Nel programma si punta su incentivi agli investimenti delle piccole e medie imprese nelle tecnologie digitali ed in quelle green, complementari a quelli del PNRR; assistenza alle imprese che lavorano per la transizione digitale attraverso Lazio Innova; programmi di formazione e creazione di una rete che metta in contatto gli imprenditori con chi produce tecnologia.

“L’innovazione digitale è progresso, vuole dire semplificare, velocizzare, ottimizzare: è fondamentale farlo sempre nel rispetto dell’ambiente. Per questo vogliamo rendere le nostre aziende sempre più competitive anche su questo, in un mercato che è sempre più globale – queste le parole di Libero Mazzaroppi, candidato al Consiglio regionale del Lazio con il Partito Democratico.

Dobbiamo supportare i nostri imprenditori, è questo il ruolo che le istituzioni devono svolgere, ad ogni livello. Per questo diventano strategici la formazione, l’assistenza durante alcuni processi fondamentali, la creazione di una rete che segua passo passo le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale: le aziende non devono mai sentirsi sole, devono sapere di poter contare sulla Regione per chiedere aiuto e accompagnamento in scelte che possono modificare le realtà imprenditoriali, in meglio. Digitalizzare nel rispetto dell’ambiente: è questa la mission che abbiamo in mente per le imprese laziali.

A tutto questo bisogna aggiungere una costante e ancora più determinante digitalizzazione di tanti servizi che rendiamo al cittadino: su questo tanto è già stato fatto, ma si può ancora continuare a migliorare per semplificare ed evitare trafile burocratiche”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati