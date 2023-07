Maxi tamponamento sulla Casilina: tre feriti gravi

Questa mattina maxi tamponamento a catena sulla Casilina, tra San Vittore del Lazio e San Pietro Infine, sul territorio versante Lazio. Il sinistro ha coinvolto quattro auto e un mezzo pesante, tre le persone rimaste ferite in modo grave ma dalle prime informazioni sembra che non siano in pericolo di vita, ed attualmente si trovano ricoverate presso il Santa Scolastica della citta’ martire. Diverse le ambulanze sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

notizia in aggiornamento – foto archivio