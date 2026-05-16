Maxi gara Asl, tutele garantite: esulta UGL Frosinone

Si è concluso positivamente l’incontro in Regione Lazio relativo alla maxi gara della sanità, un appuntamento cruciale per il futuro dei servizi e dei lavoratori del territorio. L’UGL Frosinone esprime forte soddisfazione per l’esito della trattativa, che ha permesso di integrare nel capitolato d’appalto tutele fondamentali attese da anni.Il sindacato sottolinea come questo risultato sia il frutto di una la mobilitazione portata avanti ormai da diversi anni dalla UGL provinciale di Frosinone che negli ultimi mesi, a partire dalla scorsa estate, ha visto un confronto continuo e costante con i vertici e gli assessorati della Regione Lazio. Un percorso che ha permesso il raggiungimento di questo risultato finalizzato a dare dignità e certezze a tutto il personale impiegato negli appalti.I punti cardine dell’intesa riguardano le clausole sociali e le assunzioni: e’ stato definito un sistema legale che premia le imprese che si impegnano ad assumere il personale in modo strutturale, garantendo continuità lavorativa.Raggiunta anche una dignità contrattuale: dopo 15 anni di battaglie, per il settore della manutenzione è stato finalmente inserito nel quadro delle assunzioni con il contratto dei metalmeccanici, superando disparità storiche.Tra gli altri punti il vincolo di territorialità che prevede una modifica essenziale al capitolato speciale d’appalto impedisce il trasferimento forzato dei lavoratori tra diverse ASL. Ogni operatore resterà nell’unità produttiva di appartenenza, salvaguardando le radici lavorative sul territorio. Quindi l’inclusione dei lavoratori precari: l’accordo ottimizza i percorsi anche per i lavoratori interinali e a tempo determinato, assicurando che tutta la forza lavoro sia catalogata e tutelata nel cambio appalto.

“Abbiamo ottenuto risultati determinanti per la forza lavoro di ogni singolo appalto – commentano Loreto Chiarlitti che da anni si batte per i diritti dei lavoratori della Asl e la segreteria dell’UGL Frosinone – e la chiusura della procedura di raffreddamento segna la vittoria del dialogo e della fermezza sindacale a tutela dei diritti acquisiti”.