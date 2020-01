Maurizio Tallerini, Coordinatore Formia ConTe: “L’amministrazione comunale manca di programmazione”

Dopo circa due anni di amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Villa vedo una assoluta mancanza di programmazione. A questa amministrazione comunale può essere perdonata l’inesperienza, gli errori iniziali, ma non si capisce l’incertezza nell’affrontare alcune questioni importanti,le commissioni consiliari si riuniscono molto raramente,l’unica commissione a cadenza settimanale è trasparenza ,la mancanza di coraggio dell’intera classe politica dirigente locale che non ha mai dato spazio alla partecipazione dei cittadini nelle scelte più importanti della vita amministrativa della città, gli operatori economici e commerciali sono sfiduciati. Io pure ho fatto politica in precedenza e penso che avere un po’ di senso di responsabilità e cambiare la rotta,significa anche mettersi in discussione su errori fatti in precedenza! Non si può demonizzare quello che è stato fatto ,criticare le amministrazioni precedenti in modo pesantemente negativo e poi fare ed agire in modo peggiore. Formia non ha più bisogno di piccole cose ! Formia ha bisogno di scelte importanti e coraggiose in un progetto di salute pubblica , che vede tutt’intorno ad un tavolo, per programmare a breve medio e lungo termine le sorti della nostra città .

Comunicato stampa a firma di Maurizio Tallerini Coordinatore Formia ConTe

Correlati