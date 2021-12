Maurizio Battista annuncia la fine della sua storia d’amore e dedica un intenso post alla figlia Anna

Dopo lunghe riflessioni e molto lavoro sulla sua relazione Maurizio Battista rivela la fine della storia d’amore con Alessandra Moretti. Dalle parole scritte sui social, dirette a sua figlia Anna, traspare la difficoltà di una decisione ponderata, presa consensualmente, ma sicuramente sofferta. Di certo rimane l’amore e l’impegno volto all’educazione della piccola, affinchè continui a crescere in un ambiente sano e stabile.

“Cara Anna,

a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l’uno dall’altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre Te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l’unico faro rimane sempre l’amore.

Papà”

Dalla pagina Facebook di Maurizio Battista

