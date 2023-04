Maura:”presto manutenzione del manto stradale su alcune uscite della Superstrada Ferentino – Sora”

Sollecitato dal capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Veroli, Cristiano Papetti, in merito alla necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione del manto stradale su alcune uscite della Superstrada Ferentino – Sora, mi sono da subito prodigato per affrontare il problema.Pur non essendo di gestione regionale, ma di competenza dell’ANAS, come peraltro evidenziato dal capogruppo Papetti, ho contattato i referenti dell’azienda e sono stato rassicurato che al più presto, al massimo entro la fine di maggio, verrà rifatto il manto stradale nelle uscite ad oggi più compromesse, come quelle di Casamari e Castelliri. A tal proposito, proprio l’intervento di bitumazione all’uscita di Casamari la ritengo fondamentale: si tratta di una zona turistica e la strada che porta verso l’abbazia di Casamari non può trovarsi nello stato in cui si trova oggi. È un biglietto da visita per Veroli e per l’intero territorio provinciale che va tutelato.

comunicato stampa