Maura: “Sinergia con i Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone”

La sinergia con la struttura dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone, così come quelli dell’intera Regione Lazio, continua, nel concreto, a dare segnali importanti sul binario della concertazione e della soluzione delle problematiche dei vari centri.” Così l’on. Daniele Maura, Consigliere Regionale, che questa mattina si è recato personalmente nel comune di Amaseno (Fr), più precisamente a ridosso del Fosso denominato Boccatopa.

Maura che si è intrattenuto a lungo, insieme al Sindaco di Amaseno, Enesto Gerardi, con i tecnici e gli operai del Consorzio di Bonifica A sud di Anagni – ha aggiunto. Ringrazio il Commissario della struttura consortile, Sonia Ricci, per la sensibilità dimostrata e con lei anche il direttore Aurelio Tagliaboschi e tutta la struttura, per aver dato risposta alle richieste del Sindaco di Amaseno e dei cittadini. La collaborazione con i Consorzi di Bonifica continua a dare segnali importanti come questi lavori che da tempo, ormai, non venivano svolti. La cabina di regia concretizzata da Anbi Lazio tra le strutture dei Consorzi di Bonifica, permette, come in questa occasione, di dare segnali tangibili in merito alla salvaguardia idrogeologica del territorio che oggi, a causa anche dei cambiamenti climatici e delle sempre più frequenti ed abbondanti precipitazioni hanno ancor più bisogno di essere tutelato e difeso con immediatezza e professionalità come in questo caso.

Il nuovo corso richiesto per i Consorzi di Bonifica laziali dall’assessore Righini che ringrazio per impegno e lungimiranza si traduce anche con queste azioni apprezzate da cittadini ed imprese”.

