Maura (FdI): “Approvata in aula alla Pisana la mia proposta per monitoraggio dissesti idrogeologici”

Lo avevo promesso in campagna elettorale, appena eletto mi sono messo all’opera per affrontare il tema dei dissesti idrogeologici, tema che interessa tanti comuni della nostra regione in generale e della provincia di Frosinone in particolare.

Oggi grazie all’emendamento presentato, votato e passato durante la legge di bilancio, il mio impegno, il mio progetto è divenuto realtà, ringrazio l’assessore al bilancio Righini e ai lavori pubblici Rinaldi per aver accolto la mia proposta, così come tutta la maggioranza che ha votato compatta comprendendo la bontà del progetto.

Ogni anno, in conseguenza di particolari eventi meteorici o per evoluzione di fenomeni gravitavi già in atto o di neoformazione, la rete viaria regionale è soggetta a fenomeni di dissesti idrogeologici di varia entità e gravità che possono causare disservizi ed elevati costi sociali.

Una più approfondita conoscenza del territorio e dei fenomeni di disseto in atto o potenziali ed una manutenzione mirata possono consentire la prevenzione di determinati eventi calamitosi. Spesso i versanti in dissesto risultano essere di proprietà di privati o di enti locali e ciò determina problemi finanziari e di esecuzione degli interventi, causando gravi ritardi per l’esecuzione delle misure e degli interventi necessari.

Grazie all’emendamento approva in aula la Regione avvalendosi della Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 provvede a fornire supporto tecnico alla Direzione regionale Lavori

Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica per:

1 – attivare studi finalizzati all’analisi di situazioni di dissesto idrogeologico che possono interessare la rete viaria regionale (RVR);

2 – realizzare e gestire i sistemi di monitoraggio ed allertamento che si renderanno necessari per l’analisi della dinamica dei fenomeni di dissesto idrogeologico;

3 – implementare un Geoportale per gestire e condividere il quadro conoscitivo delle situazioni di dissesto idrogeologico conosciute e di quelle oggetto di nuovi studi e di specifici monitoraggi.

4 L’Azienda stradale Lazio Astral S.p.A., sulla base delle risultanze degli studi indicati al provvederà alla programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.”; il supporto tecnico finalizzato alla definizione dello studio delle situazioni di rischio idrogeologico e la gestione dei relativi sistemi di monitoraggio che interessano la – dell’Azienda stradale Lazio – Astral S.p.A. – a conclusione delle precedenti attività – per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti prospicenti, ove fenomeni di dissesto idrogeologico possono interessare la Tale analisi rappresenta una guida per individuare gli interventi da programmare e realizzare attraverso un approccio innovativo, finalizzato alla prevenzione del dissesto dei versanti e al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture viarie regionali.

Sono soddisfatto e spero che il lavoro portato avanti possa essere utile per evitare in futuro ulteriori eventi calamitosi di cui spesso abbiamo letto nelle cronache. Daniele Maura (Vicecapogruppo FDI Regione Lazio)