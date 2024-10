Maura: “Crisi Stellantis, ne abbiamo parlato anche a Bruxelles”

Ieri al parlamento Europeo, durante la seduta del comitato delle regioni dove ero presente è stato votato un documento comune da tutti i rappresentanti delle regioni d’Europa per chiedere alla Commissione europea una revisione, entro il 2025, del regolamento che vorrebbe il divieto di vendita delle auto a benzina e diesel entro il 2035.

Il settore automotive è in crisi e scelte scellerate non possono contribuire ad affossare un settore fondamentale per l’economia sull’altare del fanatismo ambientalista. Con il voto del Comitato delle Regioni, mandiamo un messaggio chiaro: sì alla transizione sostenibile, ma rispettando le specificità regionali e le criticità economiche.

L’automotive, che nella Regione Lazio ed in particolare per la provincia di Frosinone è un settore cruciale che dà lavoro a milioni di persone, non può essere colpito ulteriormente da disposizioni europee che evidentemente non tengono conto dell’impatto sui territori.

COMUNICATO STAMPA