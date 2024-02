Maura (Cons.Reg.Fdi) :”grandissima vittoria per il territorio sulla vertenza Reno de Medici”

È stata interrotta la procedura di licenziamento sullo stabilimento di Villa Santa Lucia, centinaia di posti di lavoro salvi” A dirlo è il consigliere Regionale Daniele Maura, schierato in prima linea sin da subito per evitare la chiusura dello stabilimento e la tutela dei posti di lavoro.

“Ringrazio gli assessori regionali Angelilli e Palazzo che hanno seguito con me la vicenda Reno De Medici, l’arpa lazio, la direzione ambiente e tutti gli attori coinvolti nel tentativo, riuscito, di preservare innanzitutto i posti di lavoro. In un periodo di forti difficoltà per il comparto produttivo nel nostro territorio, la notizia del ritiro della procedura di licenziamento mi fa gioire non poco, pensare di aver contribuito a “salvare” tante famiglie mi rende orgoglioso. Oggi abbiamo dimostrato che il lavoro sinergico tra la politica, la pubblica amministrazione e l’impresa è possibile. Noi continueremo a monitorare la situazione e a lavorare sempre e solo nell’interesse della tutela del territorio e dei posti di lavoro”

