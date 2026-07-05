Maura: “Anbi Lazio modello di riferimento per i Consorzi di Bonifica”

Ho seguito con interesse i lavori dell’Assemblea Nazionale dei Consorzi di Bonifica, prendendo atto con soddisfazione che, grazie al grande lavoro di Anbi Lazio nel territorio, queste strutture sono finalmente percepite positivamente oltre che da Regione Lazio anche dall’Autorita dí Distretto e di molti dei comuni e di Città Metropolitana.

Anche in provincia di Frosinone, sono certo, che con la nuova governance del Commissario Daniele Pili e del Direttore Aurelio Tagliaboschi, chiamato a dirigere la struttura di Cassino dopo quelle di Anagni e Sora, insieme al sub commissario Del Brocco, si potranno continuare a registrare le risposte positive in termini di riscontro ai consorziati, ai cittadini e alle imprese. Il cambiamento climatico ha posto in essere un concreto cambio di passo nell’immaginario collettivo ma la attività progettuali, di presenza, monitoraggio, analisi e proposta che Anbi Lazio, , con il direttore Andrea Renna, e tutti i colleghi ha sapientemente concretizzato, è la migliore risposta alle sollecitazioni che come Regione Lazio, insieme all’Assessore Giancarlo Righini, abbiamo inteso dare in questi anni in termini di risorse e supporto.

Oggi Anbi Lazio, e l’assemblea nazionale lo ha testimoniato, è presa da esempio anche per altri territori regionali ed ha, di fatto, invertito un trend che fino a qualche anno fa era davvero poco positivo. Come Consigliere Regionale, al netto della mia presenza nelle commissioni, compresa quella dell’agricoltura, sono stato, e sarò sempre, disponibile, per quanto nelle mie possibilità per garantire sinergia e collaborazione in un quadro che sono certo potrà solo migliorare se implementata con i propositi degli ultimi tempi. Daniele Maura