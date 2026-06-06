Maura: Amaseno, pulizia dei fossi e sistemazione idraulica: avanti con la prevenzione

Anche in Ciociaria il cambiamento climatico ha colpito spesso a causa delle improvvise precipitazioni. Negli ultimi anni sempre con più vigore è stata intrapresa la strada della prevenzione per eliminare il più possibile quella dell’emergenza. Al netto delle lamentele che sono, anche in questo ambito fisiologiche, credo che il cambio di passo della attività dei Consorzi di Bonifica, in provincia di Frosinone, così come nel Lazio, sia, ormai, una consolidata realtà. La Regione Lazio, indubbiamente, sotto l’attenta e scrupolosa azione dell’amico Assessore Giancarlo Righini, ha inteso mettere alla prova le strutture della bonifica incrementando risorse e garantendo supporti anche con i percorsi legati ai finanziamenti comunitari e nazionali. Abbiamo chiesto In questo quadro di attenzioni ho voluto recarmi presso la cittadina di Amaseno dove, in compagnia dell’assessore Mario Colagiovanni e della Consigliera comunale, Federica Cimaroli, ho inteso fare un plauso alle forze operai ed ai tecnici del Consorzio di Bonifica Sud Anagni che sta effettuando la pulizia e la sistemazione idraulica della Zona Fontana Grande , Vasche Don Chei, e del fosso Bocca d’Oro. Il nostro impegno per una gestione idrografica efficiente e sostenibile ha come obiettivo prioritario quello di tutelare e migliorare l’ambiente, garantendo la sicurezza delle comunità locali. In questo percorso fatto di provvedimenti ed azioni verte la nostra azione attuale e futura. L’ascolto delle esigenze delle amministrazioni comunali e dei cittadini rappresentano da un lato una priorità e dall’altro un metodo per misurare la nostra azione utile a dare risposte concrete e non promesse. Tra ANBI Lazio e Regione Lazio si è ormai consolidata una ottima e proficua sinergia che sta già dando ottimi risultati e non solo in Ciociaria. I Consorzi di Bonifica sono stati messi nelle condizioni di poter lavorare e anche alla prova in termini progettuali . La svolta richiesta a queste strutture posso dire che sembra sia stata compresa con azioni e lavori spesso senza proclami o annunci ma con le risposte attese e nei territori. Indubbiamente si può e si deve fare ancora tanto ma il cambio di passo garantisce i risultati attesi. Un ringraziamento, oltre che agli operai ed ai tecnici, anche alla governance delle strutture consortili ed al direttore Aurelio Tagliaboschi in particolare che ha fatto della disponibilità e della professionalità insieme alla celerità di riscontro, un proprio cavallo di battaglia che aiuta per dare immediati riscontri nei tempi e nei modi richiesti da amministrazioni, cittadini, imprese e consorziati.

Daniele Maura. Vicecapogruppo FdI Regione Lazio