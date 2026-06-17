Maturità 2026, l’augurio di Gianluca Quadrini agli studenti: “Momento unico, affrontatelo con coraggio. Siete il futuro della Ciociaria e del Lazio”

FROSINONE – In occasione dell’inizio degli Esami di Stato 2026, il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di Anci Lazio.

Gianluca Quadrini, ha voluto rivolgere un caloroso messaggio di incoraggiamento e sinceri auguri a tutti i ragazzi della provincia e della regione che domani, giovedì 18 giugno, siederanno sui banchi per la prima prova scritta di Italiano.Un traguardo fondamentale per la crescita personale”L’esame di maturità rappresenta uno dei passaggi più significativi e indimenticabili nella vita di ogni persona,” ha dichiarato Gianluca Quadrini. “Non si tratta soltanto di una verifica delle competenze scolastiche acquisite in questi anni, ma di un vero e proprio rito di passaggio verso l’età adulta, la responsabilità e le scelte future. Invito tutti i nostri giovani ad affrontare queste giornate con coraggio, serenità e, soprattutto, con un’immensa fiducia nei propri mezzi”.La vicinanza delle istituzioni locali al fianco dei giovaniIl Dirigente di ANCI Lazio ha poi sottolineato il valore strategico delle nuove generazioni per il rilancio delle comunità locali: “Come amministratori abbiamo il dovere di sostenere la scuola e investire sulla formazione dei ragazzi. La nostra provincia e l’intera regione Lazio hanno bisogno del vostro entusiasmo, delle vostre idee e delle vostre competenze per guardare avanti. Trasformate l’emozione delle prossime ore in energia positiva e in determinazione”.Il messaggio finale di Quadrini: “A tutte le studentesse, agli studenti, ma anche ai docenti e alle commissioni d’esame che guideranno questo percorso, va il mio più grande e affettuoso ‘in bocca al lupo’. Siate fieri del percorso che vi ha portato fin qui e affrontate il domani a testa alta. Il futuro vi appartiene”.

Gianluca Quadrini Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente ANCI Lazio