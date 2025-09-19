Mattia Peticca conquista il Trofeo Smanettoni Ciociari 2025

Il campionato per appassionati di moto, ideato da Emanuele Colatosti e Massimo Diana e

disputato in sette round sui circuiti Crystal Village di Aprilia e Valle del Liri di Arce, incorona

campione Mattia Peticca che succede a Gianluca Nobili

Mattia, prima di tutto complimenti per la tua vittoria! Come potresti definire la tua esperienza nel Trofeo

Smanettoni Ciociari 2025?

“Un campionato stupendo nonché avvincente, ma soprattutto sono sempre stato circondato da

persone meravigliose. Devo anche ammettere di essere cresciuto tanto e di essere migliorato

con le ruote slick, per me abituato alle ruote tassellate e piene di terra e fango. Un’esperienza

in cui non sono mai mancati rispetto e competizione e che mi ha permesso di fare passi da

gigante. In questa avventura ho anche avuto modo di conoscere molte brave persone che si

sono poi rivelate veri amici. Il primo ad accogliermi in questa esperienza è stato il mitico ed unico

Gianluca Nobili che mi ha fatto crescere sotto tanti aspetti e mi ha fatto anche da mental coach,

oltre ad essere anche un valido avversario in gara. Poi devo ringraziare il veterano Emiliano

D’Angeli e Mirko Pagnotta che ha fatto parte della mia stessa squadra, oltre a Mauro Pucci e

Stefania Fracchiolla, una coppia sportiva davvero affiatata. Quest’anno ci sono state anche

diverse new entry che hanno contribuito ad alzare il livello come il velocissimo Pierluigi Marinelli,

Emiliano De Santis che ha messo in mostra fin da subito tutto il suo potenziale, Leonardo

Federici, un giovane che sta crescendo molto bene e come dimenticare il valorosissimo Giuliano

Vacca, il tosto Maurizio Capocefalo, il grande Lorenzo Bea, il grande amico Mattia Consalvo e

tutti gli altri partecipanti al TSC 2025 , tutti grandi amici, piloti e appassionati delle due ruote.

Davvero tutti molto bravi!”

Come ci potresti riassumere la tua stagione?

“Riguardo la mia stagione devo dire che “The Shark” Marinelli è stato un vero osso duro, mi sono

dovuto impegnare tanto per stargli vicino ed a volte, onestamente parlando, ho approfittato dei

suoi errori per riuscire a stargli avanti. Mi è andata bene! Sono rimasto secondo in campionato

fino all’ultima gara, pensavo non ce l’avrei fatta a dare la zampata e primeggiare ma, anche

grazie al punteggio doppio dell’ultimo round ed a qualche imprevisto per gli avversari, come

l’assenza del leader Marinelli, pur chiudendo al secondo posto nell’ultimo appuntamento mi

sono aggiudicato il Trofeo Smanettoni Ciociari 2025. Non me lo sarei mai aspettato! Lotta,

impegno, tenacia ed anche un pizzico di fortuna hanno fatto sì che il campionato si chiudesse

in questo modo per noi. Mi sento ancora una volta di fare i complimenti a tutti i partecipanti

perché il TSC vive grazie a noi ed alla nostra passione. Un grazie anche a tutta l’organizzazione

e ad Emanuele Colatosti e Massimo Diana, persone magnifiche che hanno dato il massimo per

farci divertire ed avere grandi soddisfazioni. Una grande emozione e soddisfazione per me, sotto

tanti punti di vista, con la voglia e l’obiettivo di fare sempre meglio, crescere e raggiungere nuovi

traguardi. Sempre a tutto gas!”

Ancora tantissimi complimenti a Mattia Peticca, trionfatore nel Trofeo Smanettoni Ciociari 2025, ed un

grande in bocca al lupo per i suoi futuri impegni agonistici.

